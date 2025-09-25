Audiovisuel public : Delphine Ernotte et Sibyle Veil auditionnées au Sénat les 7 et 8 octobre

Le service public audiovisuel est dans la tourmente. Après la publication d’un rapport alarmant de la Cour des comptes sur ses perspectives financières, une guerre ouverte avec les médias du groupe Bolloré et la suspension de l’examen de la réforme de l’audiovisuel public, le Sénat décide d’ouvrir un cycle d’auditions qui lui sont consacrées.

Après la publication d’un rapport de la Cour des comptes sur France Télévisions le 23 septembre dernier, qui pointe une situation financière « préoccupante », le président de la commission de la culture du Sénat, le centriste Laurent Lafon, annonce lancer un cycle d’auditions consacrées à l’audiovisuel public.

Les sénateurs recevront le président de l’Arcom, Martin Ajdari, le 1er octobre, puis la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte le 7 octobre et la présidente de Radio France Sibyle Veil le lendemain. Le 30 septembre, une délégation de sénateurs LR sera reçue par cette dernière.

Ces auditions interviennent dans un contexte de tensions exacerbées entre l’audiovisuel public et les médias appartenant à Vincent Bolloré, en tête desquels CNews. Après l’affaire Legrand-Cohen, du nom des chroniqueurs du service public accusés par le média d’extrême-droite Frontières d’être de connivence avec le Parti socialiste après la diffusion d’une vidéo volée, la présidente de France Télévisions avait accusé la chaîne d’être d’extrême-droite.

L’audiovisuel public fait également face à une incertitude concernant son avenir : la réforme de l’audiovisuel, prévoyant de regrouper ses principales composantes dans une holding, dont l’examen avait commencé au Parlement avant l’été, est suspendue depuis la chute du gouvernement Bayrou le 8 septembre dernier.