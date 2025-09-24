Alors que ces événements festifs rythment l’été, et plus globalement l’année des Français, sur quelques jours à plusieurs mois, près de la moitié d’entre eux a enregistré un déficit financier. Ces difficultés, essentiellement économiques, s’installent et menacent leur réédition. De quoi inquiéter les professionnels du secteur, qui en appellent à des politiques publiques culturelles plus ambitieuses, pour pallier une « érosion qui va mener bientôt à la rupture », a alerté Aurélie Foucher, directrice déléguée de Scène Ensemble.

La « fragilité financière » des festivals

Le président de la commission, Laurent Lafon, a tenu à ouvrir cette table ronde par un rappel de la « fragilité financière » des festivals, dont 48 % sont sortis déficitaires de la saison 2024, selon les chiffres du Baromètre 2024, du ministère de la Culture. Un « effet coup de ciseau », selon les professionnels du secteur, qui devrait se poursuivre dans les années à venir puisque « les saisons se succèdent, les mêmes difficultés ressortent », s’est impatientée Malika Séguineau, directrice générale d’Ekhoscènes. La faute à des difficultés économiques qui constituent « la première cause d’annulation des manifestations festivalières », d’après le sénateur, en dépit d’une augmentation « de 40 % » du remplissage des billetteries, qui ne permet pas de soutenir des coûts également en hausse, liés aux cachets des artistes, à la logistique ou encore à la sécurité. Également en cause : les aléas climatiques, l’évolution des pratiques des festivaliers et les obligations réglementaires sonores et de structure.

Un point d’attention particulier a été porté aux montants des cachets des artistes, mais qui ne relèvent pas de la « compétence » des professionnels, selon Stéphane Krasniewski, du Syndicat des Musiques Actuelles (SMA). « Les producteurs de spectacle ne s’en mettent pas plein les poches », a signalé Malika Séguineau. Cette dernière a replacé les festivals en bout de chaîne d’un « écosystème plus global », « mondialisé » et « hyper concurrentiel », dans lequel ce sont les artistes « qui décide[nt] ».

Des modes de financement à repenser

En termes de recettes, les événements peuvent s’appuyer sur des subventions ou du mécénat, mais les billetteries restent le plus gros apport financier, a indiqué Malika Séguineau. Et si le public est plus que jamais au rendez-vous, il paraît « compliqué » de « jouer » sur les tarifs des tickets dans le souci de conserver des « spectacles accessibles », a avancé Stéphane Krasniewski.

Alors les festivals déficitaires « dépendent des aides publiques », a estimé le sénateur communiste Pierre Ouzoulias. Chronophages, les appels à projets se multiplient, sans nécessairement porter leurs fruits, avec des subventions qui diminuent ou qui sont retirées « brutalement en milieu d’année », a rapporté Alexandra Bobes, à la tête de France Festivals. Elle a déploré une « dégradation des politiques publiques de la culture plutôt qu’une dégradation des festivals », avec des réductions budgétaires qui proviennent surtout des régions et des Délégations régionales académiques à l’éducation artistique (DRAAC), s’accordent à constater les professionnels. Au total, sur l’année c’est une « coupe massive », de « 67 millions d’euros de la part des collectivités locales », « sur la culture » qui a été recensée en 2025, d’après Stéphane Krasniewski. La sénatrice UDI Annick Billon a évoqué un risque qu’elle a pu constater : lorsqu’une collectivité territoriale se retire d’un projet, les autres suivent. Et lorsque ces aides sont attribuées, elles peuvent arriver avec du retard, s’est alarmée Sylvie Hugues, présidente du réseau LUX.