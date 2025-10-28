Cambriolage du Louvre : la sécurité « n’est pas conforme à ce qu’on peut attendre d’un musée aujourd’hui  », estime le président de la commission de la Culture du Sénat

Dimanche 19 octobre, sur les coups de 9 heures 30, quatre malfaiteurs se sont introduits dans l’enceinte du musée du Louvre, dérobant en moins de dix minutes, huit pièces des joyaux de la Couronne de France, dont le préjudice a été évalué à 88 millions d’euros. Rapidement, cet incident « que tous les professionnels des musées redoutent matin, midi et soir », selon la présidente-directrice Laurence des Cars auditionnée au Sénat le 22 octobre, a mis en exergue de larges failles dans la sécurité de l’édifice.

Plus d’une semaine après « le cas du siècle », une délégation de sénateurs de la commission de la Culture s’est rendue sur place afin d’établir un état des lieux. « Nous ressortons de cette visite avec l’intime conviction qu’il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité », qu’il s’agisse du réseau ou du matériel de vidéo surveillance, a affirmé Laurent Lafon lors d’un point de presse à sa sortie du musée. Le ton du sénateur centriste est alarmant : « On est sur l’organisation de la sécurité qui n’est pas conforme à ce qu’on peut attendre d’un musée aujourd’hui ». Et de poursuivre : « Aujourd’hui, on ne peut pas qualifier les conditions de sécurité comme étant exemplaires au sein du Louvre ».

Ces travaux, portés par le plan Louvre Renaissance, nécessitent des moyens financiers à hauteur de 80 millions d’euros, a rappelé le sénateur. « C’est une somme assez conséquente, il faut absolument que cet effort budgétaire soit réalisé dans les plus brefs délais ». Dès le projet de loi de finances 2026, « nous allons être extrêmement vigilants », a-t-il averti, « il faut que les crédits soient inscrits ».

Le sénateur communiste Pierre Ouzoulias a tenu à saluer « l’investissement hors norme des personnels ». L’occasion aussi pour l’élu des Hauts-de-Seine de condamner les « attaques […] tout à fait injustes et totalement déplacées » à leur encontre. Regrettant « une institution qui n’a pas réussi à s’adapter à l’augmentation de la fréquentation », avec 30 000 visiteurs par jour, il a considéré que « les moyens n’ont pas suivi et qu’aujourd’hui, on paye pour ça ».