Dans son propos liminaire en commission de la Culture du Sénat, Rachida Dati a tenu cet après-midi à s’exprimer sur le cambriolage au musée du Louvre, survenu le dimanche 26 octobre. Conformément à ce qui a été avancé par Laurence des Cars, auditionnée la semaine dernière par les sénateurs, la ministre de la Culture a maintenu qu’il n’y avait pas eu « de défaillances internes sur les dispositifs de sécurité tels qu’ils étaient installés à cette date, et tels qu’ils devaient fonctionner ». Les alarmes « ont fonctionné », les agents « ont suivi à la lettre les protocoles qui s’appliquent dans de telles circonstances », les effectifs prévus étaient « bien en salle »… a-t-elle énuméré. C’est « cette réactivité qui a permis d’alerter dans le temps » les forces de police.

« Faire toute la lumière sur les défaillances, les manquements et les responsabilités »

« Mais je le redis, si ce vol spectaculaire a eu lieu, c’est donc un échec pour tout le monde », a-t-elle affirmé. « Des failles sécuritaires ont bien existé », auxquelles « il faudra remédier ». En ce sens, la ministre rappelle qu’elle a lancé « immédiatement » trois initiatives. Dans un télégramme commun avec le ministère de l’Intérieur adressé lundi 27 octobre « à l’ensemble des DRACS et des préfets », Rachida Dati a préconisé une « vigilance accrue des lieux et des œuvres sensibles » et des « échanges renforcés » entre les établissements culturels et les forces de sécurité. Mardi 28 octobre, elle a « annoncé le lancement d’une enquête administrative qui doit rendre ses conclusions mercredi soir », et, devant l’Assemblée nationale, une mission parlementaire, confiée par le Premier ministre au député Jérémie Patrier-Leitus (Horizons), afin de formuler des « recommandations rapides pour mieux sécuriser les établissements culturels ».

Ces missions « nous permettront de faire toute la lumière sur les défaillances, les manquements et les responsabilités », a soutenu la ministre. « Je prendrais toutes les mesures qui s’imposent », sur ces trois points.

Rachida Dati défend la création d’un fonds dédié à la sécurité des musées

Interrogée par le président de la commission de la Culture Laurent Lafon, Rachida Dati a annoncé le renforcement de la mission liée à la sécurité des musées, « en termes de moyens et de financement ». Quant au schéma directeur de sûreté et sécurité du Louvre, actuellement à hauteur de 450 millions d’euros, « évidemment tout cela va être accéléré avec la remise des conclusions » des enquêtes administrative et parlementaire.

La ministre de la Culture a également défendu la création d’un « fonds dédié à la sécurité et à la sûreté de nos musées, qui sera global ». « Nous sommes en discussion avec les parlementaires pour qu’on puisse connaître le montant qui sera affecté », a-t-elle complété.