Retrouvez l’essentiel de l’audition de Laurence des Cars, la présidente-directrice du Louvre, devant le Sénat

Sur l’obsolescence du matériel de sécurité, « la surprise a été au rendez-vous », affirme Laurence des Cars

La rapporteure budgétaire, la sénatrice Sabine Drexler prend la parole. Après avoir dit avoir été « frappée » par le cambriolage et regrettant que « l’alarme » ait été donnée « à de nombreuses reprises » concernant la sûreté du musée, la parlementaire évoque le prérapport de la Cour des comptes, dont la presse s’est fait écho. Un pré-rapport qui parle d’un retard du déploiement du schéma directeur de modernisation des équipements de sûreté du musée. La sénatrice multiplie les questions à la présidente du Louvre, questions auxquelles elle demande des réponses précises.

« Il n’y a pas de retard dans la mise en œuvre du schéma directeur de la sûreté du Louvre », lui répond Laurence des Cars, réfutant alors les éléments du pré-rapport de la Cour des comptes. Elle affirme qu’à sa prise de fonction en 2021, une réflexion sur la modification du schéma était déjà en cours, précisant que ces modifications sont complexes et prennent du temps. Concernant le musée du Louvre, elle évoque une infrastructure « vieillissante », sur laquelle il est complexe de « greffer » des équipements modernes, notamment en matière de vidéo. Laurence des Cars affirme qu’à son arrivée, le directeur de l’accueil et de la surveillance de l’époque l’avait alerté sur le retard du Louvre et sur l’obsolescence de l’équipement, notamment en comparaison avec les équipements du Musée d’Orsay, qu’elle présidait avant.

« La surprise a été au rendez-vous » à son arrivée au musée du Louvre, admet-elle. Elle précise qu’elle ne rentrera pas dans les détails du plan de sécurité du musée, du fait de la publicité de son audition, affirmant que toutes les informations seront données ultérieurement aux sénateurs. L’ensemble de ce schéma directeur est évalué à plus de 80 millions d’euros, a déclaré Laurence des Cars. Une translation « absolument massive », commente-t-elle. Pour le chantier, ils sont en train de sélectionner les entreprises qui feront les travaux, en suivant la procédure des marchés publics. Le but fixé est que les travaux débutent début 2026.