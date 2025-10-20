Public Sénat
Le direct
Paris :Portrait of Laurence des Cars
Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée du Louvre

Info Public Sénat – Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par le Sénat mercredi

Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par la commission de la Culture du Sénat mercredi 22 octobre à partir de 16h30. Les élus interrogeront la conservatrice sur l’impressionnant cambriolage qui a frappé le musée dont elle assure la direction depuis 2021.
Romain David

Par Romain David

Temps de lecture :

7 min

Publié le

Mis à jour le

Comment expliquer un tel cambriolage dans le plus grand musée du monde, en plein cœur de Paris ? Une réunion de sécurisation du Louvre, resté fermé ce lundi après le vol dimanche matin de plusieurs bijoux d’une valeur inestimable, a eu lieu dans la matinée autour du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, et de la ministre de la Culture, Rachida Dati, pour tenter de comprendre ce qui a pu dysfonctionner. Laurence des Cars, la présidente-directrice du musée du Louvre, apportera également quelques éléments de réponse à la représentation nationale. À la tête de l’établissement depuis 2021, elle sera auditionnée par la Commission de la Culture du Sénat le mercredi 22 octobre, à partir de 16 h 30, indique à Public Sénat son président, le centriste Laurent Lafon.

Un scénario digne d’Arsène Lupin ou d’Ocean’s Eleven. Il n’aura fallu que huit petites minutes à quatre malfaiteurs, dimanche à partir de 9 h 30, pour s’introduire dans le Louvre à l’aide d’un monte-charge, et en ressortir avec une poignée de joyaux historiques exposés dans la galerie d’Apollon. Huit pièces d’une valeur inestimable, parmi lesquelles le collier et une boucle d’oreille de la parure de saphirs de la reine Marie-Amélie et de la reine Hortense, et le diadème de l’impératrice Eugénie. La couronne de diamants et d’émeraudes de la même souveraine, épouse de Napoléon III, a été retrouvée endommagée un peu plus tard aux abords du bâtiment, probablement égarée par les voleurs dans leur fuite.

En quelques heures, ce spectaculaire braquage au cœur de l’un des vaisseaux amiraux du patrimoine français a pris une tournure très politique. Il y a d’abord eu les piques lancées par plusieurs figures de la gauche parisienne contre la ministre Rachida Dati, candidate aux municipales à Paris, sur l’inertie des services de la Culture malgré les alertes répétées des employés du Louvre sur la vétusté des infrastructures. Puis c’est le député LR Alexandre Potier, ancien ministre de Michel Barnier, qui a annoncé vouloir proposer une commission d’enquête parlementaire sur « la protection du patrimoine des Français et la sécurité des musées ».

« Depuis plusieurs années, nous pointons les difficultés que rencontre l’entretien du patrimoine »

« Avant d’ouvrir des commissions d’enquête, attendons de voir ce que dira le rapport de la Cour des comptes. Les premières pages, relayées dans la presse, me semblent assez critiques », relève le sénateur Laurent Lafon. Dans un rapport encore non publié, mais que franceinfo a pu consulter, les sages de la rue Cambon alertent sur les retards « considérables » pris par l’institution dans la mise en conformité de ses dispositifs techniques. La juridiction financière note l’écart entre le budget annuel de fonctionnement du musée, de 323 millions d’euros, et les montants engagés pour les travaux d’entretiens et de remise aux normes, qui ne correspondraient pas aux besoins réels.

« Je trouve dommage de devoir attendre une commission d’enquête pour se préoccuper de ça », soupire la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly. « Au Sénat, depuis plusieurs années, nous pointons les difficultés que rencontre l’entretien du patrimoine. » En février dernier, Kim Pham, administrateur général de l’établissement public du musée du Louvre, était auditionné au Palais du Luxembourg. À l’époque déjà, il dressait un état des lieux inquiétant sur « l’état défectueux, parfois délabré des équipements ». Les questions de « sûreté » faisaient partie de ses principales préoccupations, au même titre que « l’électricité, le chauffage et la climatisation, les huisseries, etc. » « Nous ne pouvons pas considérer que réparer l’existant suffise. Si nous optons pour cette solution, nous serons confrontés aux mêmes problèmes à peu près tous les quinze ans », avait-il expliqué.

» LIRE AUSSI – Vol au Louvre : il y a 7 mois, l’administrateur général alertait le Sénat sur « le délabrement des équipements »

Le projet « Louvre-Renaissance »

Pour mémoire : le 28 janvier 2025, Emmanuel Macron s’était porté au chevet du Louvre, annonçant un grand plan de « renaissance » du musée, incluant notamment la création d’une nouvelle entrée, une augmentation du prix des billets pour les visiteurs étrangers (hors UE) et le déplacement de la Joconde dans une nouvelle salle d’exposition. Des travaux estimés à 800 millions d’euros – contre 552 millions pour le chantier de Notre-Dame de Paris -, qui doivent être financés par des subventions publiques, la billetterie et le mécénat.

Depuis, un concours international d’architecture a été lancé. Le 7 octobre, cinq propositions ont été retenues par un jury international.

« Ce vol nous montre qu’aujourd’hui, malheureusement, l’essentiel n’est plus assuré », soupire le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, archéologue de profession. « Cela fait des années que nous demandons au ministère une évaluation des moyens à disposition des établissements culturels pour faire face aux grands enjeux, notamment sur la gestion de risques, pas seulement en termes de sécurité mais aussi sur des sujets comme l’adaptation au réchauffement climatique », explique-t-il.

« Il n’y a pas que le Louvre qui est concerné »

« Depuis une quinzaine d’années, les gouvernements successifs, de gauche comme de droite, ont eu tendance à considérer que l’Etat ne pouvait rien faire de plus pour ces grands établissements et qu’il leur incombait de trouver les subventions nécessaires. La réalité, c’est qu’en dépit des fréquentations en hausse, ils ne sont toujours pas en bonne santé », poursuit Pierre Ouzoulias. « Il n’y a pas que le Louvre qui est concerné. Le site François-Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France consomme autant d’énergie qu’une ville de 30 000 habitants ! Il faudrait engager des travaux énormes pour réduire la facture ». L’élu ajoute : « La France est la première destination touristique du monde grâce à son patrimoine. Il faut garder à l’esprit que ce sont des investissements qui rapportent. »

« Depuis des mois, les débats se concentrent sur la réforme des retraites. Mais les gens doivent avoir à l’esprit qu’à ne pas vouloir traiter l’une des causes du déficit, ce sont d’autres pans de nos politiques publiques, notamment la culture, qui finissent par être impactés dans un contexte de réduction des dépenses », pointe Laurent Lafon. Le président de la commission de la Culture s’inquiète désormais à l’idée « de voir nos grands musées devenir des cibles privilégiées pour des cambrioleurs de haute volée ».

« Il y a effectivement des œuvres hors de prix dans nos musées, et pas seulement les établissements nationaux », abonde la sénatrice centriste Catherine Morin-Desailly, qui a travaillé sur les restitutions de biens culturels appartenant aux collections publiques. « Nous parlons d’œuvres très célèbres, qui ont été recensées. Il est extrêmement compliqué de revendre ce type de pièce, à moins de fournir un collectionneur privé qui convoite une œuvre en particulier », nuance-t-elle. « À la faveur de la préparation de l’examen du budget, nul doute qu’il y aura un coup de projecteur sur la sécurisation de nos musées. Le drame du Louvre aura au moins eu ce mérite. »

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Info Public Sénat – Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par le Sénat mercredi
3min

Culture

EN VIDEO - Vol au Louvre : il y a 7 mois, l’administrateur général alertait le Sénat sur « le délabrement des équipements »

Sûreté, électricité, fuite d’eau, chauffage… Auditionné par le Sénat en février 2025, Kim Pham, administrateur général de l'Établissement public du musée du Louvre, dressait à l’époque un tableau inquiétant sur l’état de « délabrement » du plus grand musée du monde. Emmanuel Macron venait alors d’annoncer un plan de « Renaissance » du Louvre pour 800 millions d’euros.

Le

Info Public Sénat – Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par le Sénat mercredi
3min

Culture

Issa Doumbia : « On ne peut pas faire des vannes sur tout, et c’est vraiment dommage » 

Issa Doumbia fait son retour sur scène avec un spectacle, Monsieur Doumbia, et ne ressemble en rien avec ses précédentes représentations. C’est un véritable show de sons et de lumières qui vient sublimer une histoire particulière… la sienne. L’humoriste a décidé de faire une place à des émotions plus intimes sans abandonner celle qui l’a rendu célèbre, le rire. Entre matchs d’improvisation, comédie clubs, théâtre et cinéma, Issa Doumbia revient sur son histoire, de la banlieue parisienne au mythique Grand Rex.

Le

Info Public Sénat – Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par le Sénat mercredi
7min

Culture

Affaire Legrand-Cohen : « La thèse du complot, ne tient guère », défend Sibyle Veil, la patronne de Radio France, devant le Sénat

Auditionnée par la commission de la Culture du Sénat ce mercredi 8 octobre, Sibyle Veil, la directrice générale de Radio France, est longuement revenue sur l’affaire Thomas Legrand - Patrick Cohen et les attaques pour partialité dont le service public est la cible depuis plusieurs mois. Face à elle, plusieurs sénateurs LR ont évoqué une forme de connivence stratégique entre la radio France Inter et le Parti socialiste.

Le

Info Public Sénat – Laurence des Cars, présidente-directrice du musée du Louvre, sera auditionnée par le Sénat mercredi
6min

Culture

France Télévisions : finances, affaire Legrand-Cohen, CNews… Delphine Ernotte Cunci sur le grill des sénateurs

Auditionné mardi 7 octobre au Sénat dans un contexte de fortes turbulences pour l’audiovisuel public, Delphine Ernotte Cunci, la présidente de France Télévisions, s’est défendue des accusations de partialité. Elle a également fait valoir les efforts budgétaires mis en place sous sa direction alors que les finances de l’entreprise ont été épinglées par un récent rapport de la Cour des comptes.

Le