« Le Président » : un huis clos politique d’une brûlante actualité

Le film s’ouvre sur un homme retiré, mais pas résigné. Beaufort, confronté à ses souvenirs et à ses principes, refuse les compromissions qui gangrènent la vie publique. À travers ses dialogues ciselés et ses monologues puissants, Verneuil interroge la nature même du pouvoir : est-il un service ou une carrière ? Une mission ou un calcul ?

« Je crois avoir été un des hommes les plus détestés de mon époque. Ce fut longtemps mon chagrin, c’est aujourd’hui mon orgueil ». Réflexion dont Émile Beaufort fait part dans ses mémoires en cours d’écriture et qui lui permettent de faire le point sur ce qu’a été son parcours politique et son rapport au pouvoir. Illustration aussi de ce qui l’oppose à son rival Philippe Chalamont, qui incarne à l’inverse ce que Verneuil semble dénoncer, le cynisme et l’arrivisme.

Une œuvre intemporelle

Plus de soixante ans après sa sortie, Le Président résonne avec une acuité particulière. Dans une époque où la défiance envers les institutions s’accroît, ce film rappelle que la politique est d’abord affaire de morale et de vision. La mise en scène, sobre et tendue, renforce le sentiment d’urgence démocratique.

Jean Gabin, incarnation de la République

Gabin impose une stature impressionnante, celle d’un homme d’État qui refuse de céder aux intérêts privés et qui n’hésite pas à dénoncer les conflits d’intérêts des élus lors d’adieux spectaculaires dans un hémicycle plein et en proie au chahut. Face à lui, Bernard Blier campe un adversaire pragmatique, symbole des arrangements et des concessions, voire des compromissions. Ce duel verbal, presque théâtral, est le cœur battant du film.

Pourquoi le revoir aujourd’hui ?

Parce qu’il pose des questions essentielles : que reste-t-il de l’éthique en politique ? Quelle place pour la parole franche dans un système dominé par les calculs ? Le Président n’apporte pas de réponses définitives, mais il invite à réfléchir, à débattre, à exiger davantage de nos gouvernants. Nous en retiendrons aussi cette phrase qui pourra en interroger certains : « C’est une habitude bien française que de confier un mandat aux gens et de leur contester le droit d’en user ».

Retrouvez le film Le président samedi 20 décembre à 21h sur Public Sénat puis en replay sur notre site internet ici.