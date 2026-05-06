Public Sénat
Le direct

Maud Bregeon plaide pour un « audiovisuel public fort », après la publication du rapport de la commission d’enquête de Charles Alloncle

Interrogée au Sénat au sujet du rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur la neutralité et le financement de l'audiovisuel public, la porte-parole du gouvernement a fait savoir que la position de l’exécutif était « bien loin du démantèlement ».
Rédaction Public Sénat

Par Rédaction Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

« Les insinuations, les calomnies, les accusations mensongères n’ont pas leur place dans une commission d’enquête, car elles portent atteinte à sa crédibilité. Et nous regrettons tous ce choix de l’hypermédiatisation, qui discrédite plus largement tout le travail parlementaire. » Le sénateur radical Bernard Fialaire (groupe RDSE), à l’instar d’autres groupes politiques du socle commun, n’a que peu goûté les conclusions du député Charles Alloncle (Union des droites pour la République), à l’issue des travaux de la commission d’enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l’audiovisuel public.

Le rapport a été rendu public ce mardi, après avoir été adopté avec une courte majorité. Le parlementaire du Rhône a rappelé « l’attachement » de son groupe, le plus ancien du Sénat, à un audiovisuel public « de qualité et vertueux, ce qui n’interdit pas de l’interroger et d’appeler à une gestion rigoureuse », a-t-il précisé. Inquiet « d’une forme d’entrisme et d’ingérence de groupes financiers dans le contrôle vertical de l’information » ou encore de « réseaux sociaux complaisants », il a demandé au gouvernement ce qu’il comptait faire pour « garantir cet espace de liberté », qu’est l’audiovisuel public, aujourd’hui « menacé ».

« Un double principe de confiance et d’exigence »

La réponse, sur les bancs du gouvernement, est venu de la porte-parole, en l’absence de la ministre de la Culture Catherine Pégard. Maud Bregeon a affirmé qu’elle partageait la position du sénateur sur « la nécessité d’avoir un audiovisuel public fort, bien loin du démantèlement dont certains ont voulu mettre en avant ces dernières semaines ». Pour la ministre, ceci n’empêche pas « le contrôle parlementaire », ni un « certain nombre de questionnements ».

Paraphrasant le Premier ministre Sébastien Lecornu, l’ancienne députée a indiqué que le rapport de la commission passait « à côté de l’essentiel », en matière de défis numériques par exemple. « Or, précisément, le gouvernement n’a pas attendu cette commission ni son rapport pour y réfléchir. Pour avancer, nous suivons un double principe de confiance et d’exigence », a-t-elle insisté.

Elle a rappelé qu’un « cadre pluriannuel exigeant » avait été défini en fin d’année dernière, et que des travaux sur des nouveaux contrats d’objectifs et de moyens, attendus depuis 2024, ont été engagés en début d’année. « Comme l’a indiqué la ministre de la Culture, ils seront présentés à l’été au Parlement », a-t-elle relayé. Elle a ajouté que le gouvernement serait également « aussi attentif aux propositions qui seront formulées par le rapport de Bruno Lasserre [l’ancien vice-président du Conseil d’État, ndlr] sur la question de l’impartialité ».

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Questions au gouvernement Senat
5min

Culture

Grasset : les parlementaires travaillent à une loi sur une clause de conscience des auteurs 

Après l’éviction d’Olivier Nora par Vincent Bolloré et le départ de plus de 200 auteurs des éditions Grasset, le monde de l’édition réclame la création d’une clause de conscience facilitant le départ des auteurs en cas de changement de ligne éditoriale de leur éditeur. La sénatrice socialiste, Sylvie Robert, s’est emparé du sujet et travaille sur un texte de loi en lien avec des députés de gauche, mais aussi du centre.

Le

Maud Bregeon plaide pour un « audiovisuel public fort », après la publication du rapport de la commission d’enquête de Charles Alloncle
3min

Culture

 Avec Guillaume Diop et Hugo Marchand « On finit par se connaitre par cœur comme un vieux couple » reconnaît la danseuse étoile Dorothée Gilbert

Elle le dit elle-même : le corps s’use, l’opéra est exigeant et il faut être à la hauteur des ballets que l’on joue. À 42 ans la danseuse étoile Dorothée Gilbert prendra sa retraite à la fin de l’année dans un ultime récital de l’Histoire de Manon à l’Opéra Garnier. Comment se réinvente-t-on vie après 35 ans passés dans l’institution ? Quels liens a-t-on noué avec ses partenaires, Dorothée Gilbert se livre au micro de Rebecca Fitoussi dans l’émission Un monde, un regard.

Le

Maud Bregeon plaide pour un « audiovisuel public fort », après la publication du rapport de la commission d’enquête de Charles Alloncle
3min

Culture

« C’était la première fois que je voyais des êtres humains devenir des bourreaux » Ginette Kolinka, centenaire survivante du camp d’Auschwitz-Birkenau.

Celle qui est devenue commandeur de la Légion d’Honneur à cent ans au titre d’intervenante en milieu scolaire du devoir de mémoire, n’avait que 19 ans lorsque la Gestapo l’a arrêtée en mars 1944. Désormais, elle n’a de cesse de témoigner et de rappeler aux jeunes générations ce qu’a été la Shoah : le massacre délibérément planifié de près des deux tiers des Juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, environ six millions de personnes. Ginette Kolinka était l’invitée de Rebecca Fitoussi dans « un monde, un regard ».

Le

Maud Bregeon plaide pour un « audiovisuel public fort », après la publication du rapport de la commission d’enquête de Charles Alloncle
3min

Culture

« La dictature est un one-man show qui a mal tourné ! », Jonathan Lambert revient sur l’époque burlesque que nous traversons

C’est la liberté qui dicte ses choix artistiques. L’auteur de Qui a volé mes jambes ? (éd. du Seuil) revient sur le devant de la scène avec un roman-photo où il déroule une enquête policière absurde. Une fois n’est pas coutume, il renouvelle la forme. Comme pour ne pas s’enfermer dans un style, comme pour éviter de se répéter ou de ne plus être drôle. Sans cesse, Jonathan Lambert s’applique à faire ce pas de côté avec l’époque pour mieux saisir ce qui résiste au temps. Le comédien-humoriste révèle à Rebecca Fitoussi comment il fait pour rester au goût du jour dans Un monde, un regard. 

Le