Le Sénat n’avait pas connu une atmosphère aussi électrique depuis les débats houleux sur la réforme des retraites de mars 2023. Au lendemain d’une séance chaotique, qui a donné le ton de cette deuxième lecture de la réforme de l’audiovisuel, une proposition de loi d’origine sénatoriale, la reprise ce vendredi matin avait pourtant semblé s’engager dans des conditions plus sereines. Mais au bout d’une demi-heure de prises de parole répétées de la gauche, sur deux de ses amendements, en vue d’obtenir de nouvelles garanties pour l’indépendance des médias et les libertés éditoriales dans l’audiovisuel public, la ministre de la Culture a fait appel à l’un des armes constitutionnelles pour mettre fin à ce qu’elle a qualité « d’obstruction ». Rachida Dati a annoncé recourir aux dispositions de l’article 44-3 de la Constitution, le vote bloqué.

Régulièrement qualifiée de « 49-3 sénatorial » par ses opposants, cette procédure permet de faire adopter à travers un vote unique le texte, enrichi d’une trentaine d’amendements choisis par le gouvernement. Quant aux autres amendements restants sur les 300 encore en discussion, la parole ne sera accordée sur chaque amendement qu’à un orateur, à la commission et au gouvernement. Le principal amendement retenu consiste à exclure France médias monde (France 24 et RFI) de la tutelle de la holding qui doit chapeauter les sociétés de l’audiovisuel.

Après deux heures de suspension de séance, l’arrivée en catastrophe du ministre chargé des Relations avec le Parlement, suivies de rappels au règlement en cascade à la reprise, la gauche a finalement décidé de quitter l’hémicycle en début d’après-midi, après avoir qualifié la décision de la ministre de « coup de force » et dénié les accusations d’obstruction sur ce texte inscrit en toute fin de session extraordinaire.

« Vous êtes en train de brutaliser le Sénat »

« On vous laisse ensemble, on ne veut plus participer à cette mascarade », a lancé le sénateur communiste Pierre Ouzoulias, constatant que les « masques tombent » et que la proposition de loi Lafon (du nom du président centriste de la commission de la culture qui la porte depuis le début) est désormais le « projet de loi de Mme Dati ». « Vous êtes en train de brutaliser le Sénat […] Mesdames et Messieurs les censeurs, bonsoir ! » s’est également exclamé le président du groupe écologiste Guillaume Gontard.