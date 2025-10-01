Polémique Legrand-Cohen…Cnews…Réseaux sociaux : revivez l’audition du président de l’Arcom au Sénat

La commission sénatoriale de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport auditionne ce mercredi 1er octobre Martin Ajdari, le nouveau président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Une audition qui intervient quelques semaines après le changement de numérotation des chaînes de la TNT, avec la disparition de C8 et NRJ12, et l’arrivée de deux nouveaux acteurs : T18, pilotée par le groupe Czech Media Invest de l’homme d’affaires Daniel Křetínský, et NOVO19, la chaîne du groupe Ouest-France.

Surtout, le président de l’Arcom est entendu quelques jours après la publication par la Cour des comptes d’un rapport accablant sur les finances de France Télévisions. Alors que le groupe, détenu à 100 % par l’Etat, devrait finir l’année avec un déficit de 40 millions d’euros, les sages de la rue Cambon épinglent les « orientations contradictoires » de l’Etat ces dernières années et alerte sur la nécessité de lancer « des réformes structurelles majeures » pour sortir France TV de l’impasse budgétaire.

Par ailleurs, les remontrances de la Cour des comptes s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre l’audiovisuel public et les médias du groupe Bolloré. Ces dernières ont été récemment alimentées par l’affaire des journalistes politiques Thomas Legrand et Patrick Cohen, accusés de partialité, ou encore les propos de Delphine Ernotte, fraîchement reconduite à la tête de France Télévisions par l’Arcom, à l’encontre de CNews qu’elle a qualifiée de « chaîne d’extrême droite ».

Une audition à suivre sur ce live et sur Public Sénat, canal 8 de la TNT, à partir de 9h30.