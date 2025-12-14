Sandrine Sarroche : « au lieu de nous dresser les uns contre les autres, soyons ensemble »

Le plaisir de prendre la parole, elle l’a découvert lors de ses études de droit. Devenue juriste, elle excelle dans l‘art de la formule juste et prend un virage à 180 degrés direction l’humour.

Pour l’humoriste qui a commencé à exercer à la commission nationale informatique et liberté, « il y a une continuité parce que la formation juridique permet d’avoir un état d’esprit dont on ne peut plus se départir […] : la façon de raisonner, le raisonnement a contrario, la façon de décortiquer quelque chose, l’esprit critique et puis les mots, la précision, l’humour. » Autant d’outils toujours indispensables à l’artiste aujourd’hui.

Réconcilier les hommes et les femmes

Si elle revendique son franc parler et son féminisme, elle plaide pour le vivre ensemble plutôt que l’affrontement : « Souvent on a cette impression-là, qu’il y a certaines féministes qui n’aiment pas les hommes, et il y en a, il faut le dire. Il y a des femmes qui n’aiment pas les hommes et qui ont une haine contre les hommes. Moi j’essaye de faire en sorte de réconcilier les choses ( …) c’est important de ne pas tout le temps dresser les gens contre les autres », revendique-t-elle.

Dans son spectacle, elle veut réconcilier « la province et Paris, les hommes et les femmes, les noirs et blancs », avant d’ajouter, « au lieu de nous dresser les uns contre les autres, soyons ensemble et essayons d’être bien et le mieux possible. »

La chanson, moyen d’expression ultime

Juriste, humoriste, elle avoue que, dans son for intérieur, elle aurait aimé « être chanteuse ». Le meilleur moyen de faire passer de l’émotion et des messages forts. Comme dans La Corrida de Cabrel et Comme ils disent d’Aznavour, ses deux chansons préférées, « en trois minutes, ça vaut tous les pamphlets du monde ».

Une passion pour le chant qui remonte à son enfance « Le chant n’est pas sur le même hémisphère que la parole dans notre cerveau. Souvent les paroles de chanson c’est ce dont on se souvient quand on a tout oublié. Ma grand-mère à la fin de sa vie, qui chantait beaucoup […] ne se souvenait plus que de ça, des paroles de chanson […], moi ça m’a toujours marqué ».

L’émission est à retrouver en intégralité ici.