Alors que la France envisage de suspendre sa réforme, 50% des pays de l’OCDE vont reculer l’âge de départ en retraite

C’est la pierre angulaire de l’accord entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et le parti socialiste pour faire passer le budget 2026 : la suspension de la réforme des retraites de 2023, qui relève l’âge de départ en retraite. Une actualité politique qui ferait presque oublier que la France connaît, comme la quasi-totalité des pays développés, un vieillissement démographique sous l’effet d’une baisse de la natalité et d’une augmentation de l’espérance de vie. La dynamique française est certes moins brutale qu’en Italie ou en Espagne mais elle exerce une pression durable sur le financement de son système de retraites. Dans son Panorama des pensions bi-annuel, publié ce jeudi, l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économique) montre qu’il devient nécessaire pour tous ces pays de réformer leurs systèmes de retraites ou d’augmenter leur croissance. « Comme nous vivons plus longtemps et en meilleure santé, nous devons travailler plus longtemps. Les pays doivent reculer l’âge effectif de la retraite et développer les possibilités d’emploi des seniors en vue d’améliorer la viabilité financière des systèmes de retraite, » souligne Mathias Cormann, le secrétaire général de l’OCDE.

Des travaux ont déjà été entrepris ces deux dernières années par la République tchèque et la Slovénie qui ont choisi de reculer l’âge légal de départ en retraite à taux plein de 65 à 67 ans. La Slovaquie, de son côté, entend lier les conditions de départ anticipé à l’espérance de vie. Elle rejoint une dizaine de pays qui ont déjà choisi cette option comme le Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas, la Suède, le Portugal, la Finlande ou encore la Grèce.

Dans ces conditions au Danemark, l’âge de départ en retraite devrait passer de 67 ans actuellement à 74 ans après 2040, l’écart sera particulièrement important aussi en Estonie : 71 ans contre 65 ans actuellement. Une tendance qui se retrouve dans une moindre mesure dans certains pays du G20 : le Royaume-Uni envisage de relever l’âge de départ en retraite d’un an (68 ans contre 67 actuellement) la Corée du Sud passera de 63 à 65 ans.

Résultat, en moyenne, un habitant de l’OCDE entré sur le marché du travail en 2024 partira à la retraite à 66,4 ans au lieu de 64,7 ans, et 65,9 ans contre 63,9 ans pour une femme. Une moyenne qui masque des disparités : en Colombie, on part à la retraite à 62 ans, contre 70 ans ou plus en Italie, aux Pays-Bas et en Suède.

Des disparités marquées en France entre les femmes et les hommes

Dans la majorité des pays de l’OCDE, l’écart des pensions entre les hommes et les femmes reste marqué, autour de 23 % même s’il tend à se réduire depuis une quinzaine d’années. Mais fait surprenant, la France est au-dessus de cette moyenne, avec un écart de 27 %. Cela s’explique par des possibilités de départ anticipé en retraite pour les femmes ayant eu des enfants. Mais elles partent de fait avec des pensions réduites. Pour Mark Pearson, le directeur adjoint de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’OCDE, les crédits pour enfants et les dispositifs correctifs atténuent ces écarts, mais ne les effacent pas. Il convient donc d’après lui de revenir sur ce modèle et de s’intéresser en parallèle au marché du travail. Les femmes françaises sont plus souvent écartées de l’emploi en fin de carrière, elles bénéficient aussi moins du cumul emploi retraite.

Des pensions plus importantes en France

Dernier enseignement du rapport, même si la France connaît des difficultés liées au vieillissement de sa population, les personnes âgées disposent d’un revenu moyen supérieur aux autres pays de l’OCDE, (99 % du revenu de la population totale contre 87 % pour la moyenne de l’OCDE) ; elle se classe au même rang que le Canada, l’Espagne, les États-Unis ou encore le Portugal. Mais de fait les dépenses publiques de retraites sont aussi beaucoup plus importantes : 13,4 % du PIB contre 8,1 % pour la moyenne de l’OCDE.

L’un des rôles de l’OCDE est d’éclairer les choix politiques, pour son secrétaire général Mathias Cormann, ces comparaisons éclaireront forcément les débats en cours autour de la réforme du système de retraites français.