Augmentation du SMIC : une revalorisation de 1,18% est attendue au 1er janvier 2026

Pour la nouvelle année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance va progresser de 1,18 %, la publication du décret doit être discutée ce matin en conseil des ministres, a indiqué Jean-Pierre Farandou, sur le plateau de BFMTV. Le calcul de cette revalorisation repose sur deux paramètres principaux : l’inflation et les salaires horaires de base. L’évolution des prix est évaluée à 0,9 %, selon les derniers calculs, la hausse du SMIC sera donc un peu plus importante que celle de l’inflation, a indiqué le ministre, un « coup de pouce », en réalité toujours intégré dans le mode de calcul annuel.

« Depuis 2021, le SMIC a déjà augmenté de 17 % », là où l’inflation et les salaires ont connu une revalorisation de 15 %. Jean-Pierre Farandou s’est félicité de cette progression : « Le SMIC se tient bien via les mécanismes d’indexation, on arrive bien à le maintenir à un niveau suffisant ».

Concrètement, cette hausse va porter le montant du SMIC horaire brut à 12,02€, contre 11,88€ jusque-là, et celui mensuel brut pour un temps plein à 1823,03€, contre 1801,80€.