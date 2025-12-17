Public Sénat
Illustration fiche de paie - MOURAD ALLILI/SIPA

Augmentation du SMIC : une revalorisation de 1,18% est attendue au 1er janvier 2026

Comme chaque année, le salaire minimum sera revalorisé le premier jour de l’année 2026, en fonction de l’évolution de l’inflation. Interrogé sur BFMTV, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, confirme une augmentation de 1,18%.
Pour la nouvelle année, le salaire minimum interprofessionnel de croissance va progresser de 1,18 %, la publication du décret doit être discutée ce matin en conseil des ministres, a indiqué Jean-Pierre Farandou, sur le plateau de BFMTV. Le calcul de cette revalorisation repose sur deux paramètres principaux : l’inflation et les salaires horaires de base. L’évolution des prix est évaluée à 0,9 %, selon les derniers calculs, la hausse du SMIC sera donc un peu plus importante que celle de l’inflation, a indiqué le ministre, un « coup de pouce », en réalité toujours intégré dans le mode de calcul annuel.

« Depuis 2021, le SMIC a déjà augmenté de 17 % », là où l’inflation et les salaires ont connu une revalorisation de 15 %. Jean-Pierre Farandou s’est félicité de cette progression : « Le SMIC se tient bien via les mécanismes d’indexation, on arrive bien à le maintenir à un niveau suffisant ».

Concrètement, cette hausse va porter le montant du SMIC horaire brut à 12,02€, contre 11,88€ jusque-là, et celui mensuel brut pour un temps plein à 1823,03€, contre 1801,80€.

