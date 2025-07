La France « ne produit pas et ne travaille pas assez », a déclaré François Bayrou mardi, lors de la présentation de son plan d’économies. Parmi les pistes du gouvernement pour augmenter le temps de travail des Français : la possibilité pour les salariés de monétiser leur cinquième semaine de congés payés. « Nous voulons rechercher […] un objectif d’incitation à augmenter le temps de travail, dans un contexte où déjà quatre salariés sur dix font des heures supplémentaires, avec par exemple la possibilité de monétiser la cinquième semaine de congés payés », a déclaré Astrid Panosyan-Bouvet, la ministre du Travail, dans la foulée des annonces du Premier ministre.

Sans plus de précisions à ce stade, la mise en œuvre d’un tel dispositif reste floue. L’exécutif pourrait travailler sur un élargissement de la monétisation des jours de RTT. Instauré en 2022 et reconduit jusqu’en décembre 2026, ce mécanisme permet aux salariés, avec accord de l’employeur, de demander le rachat des jours de RTT non pris. Il implique une majoration similaire à celle appliquée aux heures supplémentaires, soit 25 %, sauf en cas d’accord d’entreprise ou de branche.

« Ça fait partie du musée des horreurs »

Interrogé ce jeudi 17 juillet par des journalistes, le ministre de l’Economie, Éric Lombard, a semblé découvrir la mesure, indiquant qu’elle ne faisait pas partie du plan dévoilé par François Bayrou. La cinquième semaine de congés payés, a été instaurée par une ordonnance de janvier 1982, dans la foulée de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République.

« La monétisation de la cinquième semaine de congés payés, ça fait partie du musée des horreurs qui a été ouvert au moment de la présentation de ce qui pourrait être fait sur le droit du travail », a commenté Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT. « Aujourd’hui, le sujet numéro un, c’est la question effectivement du pouvoir d’achat, mais ce n’est pas aux salariés eux-mêmes de se payer un peu plus de marge de manœuvre pour boucler les fins de mois en rognant sur leurs congés », a-t-elle ajouté au micro de France Inter.

(avec AFP)