Budget : Sébastien Lecornu annonce geler les frais de communication de l’Etat et envisage de les réduire de 20% en 2026             

Après la suppression des avantages des ex-premiers ministres et des ministres, Sébastien Lecornu s’attaque au budget com’ de l’Etat.

Alors que le projet de budget se fait attendre et qu’il n’a toujours pas formé de gouvernement, le Premier ministre entend ainsi « rationaliser les dépenses publiques » et « garantir que chaque euro dépensé soit utile pour rendre le service public aux Français », précise-t-il dans un communiqué.

Suite à la mission nommée « Etat efficace » lancée vendredi, Sébastien Lecornu a « décidé de suspendre, à compter de ce jour et jusqu’à la fin de l’année 2025, l’engagement de toute nouvelle dépense de communication par les ministères, les opérateurs et agences de l’État ».

« Seules les campagnes liées à la santé publique et aux recrutements de la fonction publique feront exception à cette mesure. Les projets déjà engagés, c’est-à-dire ayant fait l’objet de contrats signés, ne seront pas interrompus », ajoute Matignon.

Le Premier ministre entend définir « les priorités en matière de communication publique » et a lancé une « revue générale des dépenses de communication de l’Etat et de ses opérateurs ». Il espère ainsi « une réduction de 20 % des dépenses de communication en 2026 ».

En 2024, ces dépenses de communication s’étaient élevées à 440 millions d’euros. Leur gel pour la fin de l’année représente donc une économie d’au moins 50 millions d’euros, selon Matignon cité par l’AFP.