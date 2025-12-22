Public Sénat
Le direct
Documentaire Capitalisme américain le culte de la richesse de Cédric Tourbe
Documentaire Capitalisme américain le culte de la richesse de Cédric Tourbe

Capitalisme américain, le culte de la richesse

John Rockefeller, J.P. Morgan, Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg, autant de noms qui ont forgé l’histoire économique de l’Amérique. Dans son documentaire en trois volets, Cédric Tourbe retrace 150 ans d’histoire du Capitalisme Américain. Une contribution utile pour interroger une doctrine dominante et de moins en moins remise en question.
Sébastien Lambert

Par Sébastien Lambert

Temps de lecture :

4 min

Publié le

Mis à jour le

Depuis un siècle et demi, le storytelling capitaliste contribue à perpétuer la grandeur du Rêve Américain. Du mythe fondateur des self-made men aux théories sur l’effet de ruissellement, le capitalisme américain s’impose comme un fait social dominant. La sobre république des pères fondateurs s’est, nous dit le réalisateur, transformée en gouvernement des riches pour les riches : le capitalisme et les grosses fortunes se sont associés politiquement pour protéger et rendre légitime ce système économique aux États-Unis. Une doctrine qui rend inévitable la concentration de la richesse, même si les partisans de la régulation par l’État n’ont cessé de s’opposer à cet ultra-libéralisme féroce.

Au début du XXe siècle, les millionnaires achetaient leur place au Sénat américain

Les grands capitaines d’industries de l’époque entraient au Sénat dans le but de bloquer toutes législations contraires à leurs intérêts. Aujourd’hui, le mode de scrutin a changé, la pratique n’a plus cours, mais l’influence des plus riches perdure en finançant à coups de milliards les campagnes électorales des candidats favorables au capitalisme ultra-libéral. Cette mainmise sur la politique a permis au siècle dernier de faire perdurer un système favorable aux grosses fortunes : maintien du travail des enfants, absence d’impôts sur le revenu et sur les profits des entreprises, absence de règles en matière de droit du travail…

Il a fallu le combat des premiers syndicats et de présidents réformistes pour tenter de réguler le système. Un siècle et demi d’une histoire jalonnée de crises majeures qui ont fait vaciller mais pas s’ébranler le système : les deux guerres mondiales, le crack de 1929, la crise pétrolière de 1973 jusqu’à la crise des Subprimes en 2008. Un siècle et demi de tentatives politiques oscillant entre intervention de l’État comme sous Théodore Roosevelt et désengagement total, comme à l’époque de Ronald Reagan.

Éliminer la concurrence, recycler finement la mythologie du pays, communiquer à tout va sur une forme de philanthropie ostentatoire pour rendre sa domination acceptable et redorer son image, les fondements du capitalisme traversent les époques.

La compétition de tous contre tous, dont seule une petite élite peut sortir vainqueur.

Dans ce documentaire historique, le réalisateur revient sur les différentes époques de ce capitalisme américain et les mythes associés. Après la révolution de l’acier, la fable d’un pétrole abondant, ou l’avènement de l’automobile, ce sont aujourd’hui les technologies du numérique et la Tech qui réenchantent le myth0e du capitalisme, avec l’image du petit génie visionnaire qui développe dans son garage de la côte ouest une technologie révolutionnaire.

Liberté d’entreprendre et recherche du profit individuel sont les bases d’un capitalisme devenu hors de contrôle depuis près de quatre décennies. Les millionnaires sont devenus milliardaires et se partagent désormais des sommes stratosphériques, portés par un retour du courant libertarien prônant une liberté totale au service du capitalisme. En réussissant de façon tout à fait légale à ne pratiquement pas payer d’impôts, aujourd’hui 722 milliardaires et 22 millions de millionnaires américains continuent d’accroître leur fortune en toute discrétion.

Retrouvez le documentaire Capitalisme américain, le culte de la richesse lundi 22, mardi 23, mercredi 24 à 21h sur Public Sénat puis en replay sur notre site internet ici.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Budget des armées : le sénateur Cédric Perrin appelle à être suffisamment dissuasifs « dans ce monde de carnassiers »
5min

Économie

Budget : le 49-3, seul outil restant pour sauver l’augmentation des crédits de la Défense prévue pour 2026

Alors que les députés et les sénateurs ne se sont pas mis d’accord en commission mixte paritaire (CMP), l’hypothèse d’un budget adopté avant la fin de l’année s’éloigne. En cas de loi spéciale, l’augmentation substantielle du budget de la Défense prévue dans le budget initial ne pourrait pas être mise en place. Le 49-3 serait ainsi le seul recours possible pour traduire budgétairement la trajectoire d’augmentation des dépenses de défense votée en 2024.

Le

Ministere des finances – Bercy
5min

Économie

Après l’échec de la commission mixte paritaire sur le budget, le retour de la « loi spéciale »

Députés et sénateurs n’ont pas réussi à trouver un compromis sur le projet de loi de finances pour 2026, ce qui, à ce stade, rend impossible l’adoption d’un budget avant la date butoir du 31 décembre. Comme en 2024, l’exécutif devrait avoir recours à « une loi de finances spéciale » pour permettre aux services de l’Etat de continuer à fonctionner malgré la paralysie budgétaire.

Le

PARIS: Bercy, le Ministere de l Economie et des Finance
3min

Économie

Dette publique : la France franchit un nouveau seuil d’endettement avec 117,4 % du PIB

La dette publique française poursuit sa hausse et atteint un niveau inédit hors période de crise majeure. Selon les chiffres publiés par l’Insee ce vendredi 19 décembre, l’endettement s’élève à 3 482 milliards d’euros, soit 117,4 % du PIB. Le déficit devrait encore empirer après l’échec de la commission mixte paritaire sur le budget 2026.

Le

Capitalisme américain, le culte de la richesse
6min

Économie

L’après JO : retour dans le village des athlètes en Seine-Saint Denis, un quartier qui accueillera 6000 habitants

Entre juillet et août 2024, la France a accueilli 14 000 athlètes pour les Jeux olympiques et paralympiques. Après la fête, le village olympique a entamé sa reconversion. Pendant un an les travaux ont transformé les 52 hectares du site en nouveau quartier. Végétalisation, transformation des appartements, rénovation d’écoles, le village olympique est désormais prêt à accueillir les nouveaux habitants, des commerces et des bureaux. Le sénateur socialiste Adel Ziane qui a suivi la construction du village en tant qu’élu de Saint-Ouen, revient sur le site avec ceux qui y ont vécu pendant les Jeux.

Le