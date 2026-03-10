Public Sénat
Elon Musk, homme largement le plus riche d’un monde qui compte 400 milliardaires de plus

L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla, de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au monde publiée mardi par le magazine Forbes. Bernard Arnault, le patron de LVMH arrive 7ème du classement.
Il dispose d’une fortune estimée à 839 milliards de dollars, contre 342 milliards dans la liste publiée un an plus tôt.

C’est plus du triple du patrimoine des deux autres membres du trio de tête : les cofondateurs de Google Larry Page (257 milliards) et Sergey Brin (237 milliards).

Le patron d’Amazon, Jeff Bezos, est quatrième (224 milliards) et celui de Meta, Mark Zuckerberg, cinquième (222 milliards).

Huit places du Top 10 sont occupées par des Américains.

Le PDG du géant du luxe LVMH, le Français Bernard Arnault et sa famille, arrivent en septième position (171 milliards) et l’Espagnol Amancio Ortega, cofondateur d’Inditex (Zara), est dixième (148 milliards).

Selon un communiqué du magazine américain, connu pour ce classement annuel des plus grandes fortunes mondiales créé en 1987, la planète compte désormais 3.428 milliardaires soit près de 400 de plus qu’un an plus tôt.

Ils cumulent un patrimoine de 20.100 milliards de dollars, contre 16.100 milliards un an plus tôt.

« La planète a gagné plus d’un milliardaire par jour au cours des douze derniers mois, le boom du marché boursier dopé par l’intelligence artificielle a fait bondir des fortunes vers des niveaux jusque-là inimaginables », a commenté Chase Peterson-Withorn, journaliste de Forbes, cité dans le communiqué.

Le magazine souligne que vingt personnes dépassent désormais les 100 milliards de dollars de fortune estimée, un record. Il n’y en avait aucune en 2017.

Parmi elles figure Changpeng Zhao, ancien patron de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance qui a été amnistié en octobre par Donald Trump, après sa condamnation en avril 2024 pour violation de la législation antiblanchiment. Sa fortune a bondi 47 à 110 milliards de dollars en un an.

Le président américain a lui-même vu son patrimoine gonfler de 27 % sur un an, à 6,5 milliards de dollars, « grâce en grande partie aux investissements dans le secteur des cryptomonnaies et à l’abandon de sa sanction financière pour fraude à New York », indique Forbes, précisant qu’il se trouve en 645e position du classement.

Les Etats-Unis comptent le plus de milliardaires au monde (989), devant la Chine hors Hong Kong (539) et l’Inde (229).

(Avec AFP)

