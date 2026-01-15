Éric Lombard maintient que des Français fortunés échappent à l’impôt et demande la publication des statistiques

Éric Lombard persiste et signe. Ce dimanche dans Libération, le ministre de l’Economie de François Bayrou a rappelé que son gouvernement « avait commencé à travailler sur un projet qui était la taxation différentielle des hauts patrimoines., qui n’avait pas été mis en place « parce que je n’ai jamais eu l’accord de l’Elysée, ni de Matignon d’ailleurs. « La Direction des finances publiques avait regardé : parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu ! Au lieu de payer des charges sociales sur leur salaire, ils se font rémunérer dans les holdings. Ces mécanismes sont légaux, mais injustes », a précisé Éric Lombard dans le même entretien.

« Nous avions travaillé sur un outil fiscal, mais le gouvernement ne l’avait pas retenu »

Interrogée à l’Assemblée nationale, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin lui avait répondu « Il n’est pas vrai que des dizaines de milliers de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. Il n’y a pas de document à Bercy qui le montrerait. » À noter qu’Éric Lombard n’avait initialement pas mentionné des « dizaines de milliers » de contribuables, mais bien « des milliers. » L’ancien ministre de l’Economie maintient donc son constat : « Nous savons que, pour des personnes qui ont des patrimoines et des revenus importants, se sont développées des techniques légales qui permettent de baisser fortement la base fiscale. Les équipes de Bercy sont tout à fait capables de regarder le patrimoine de nos concitoyens les plus fortunés, ainsi que leurs revenus déclarés. S’il y a un écart trop important, il y a suroptimisation. »

Éric Lombard appelle donc à publier ces chiffres, en rappelant que si le secret fiscal protège les contribuables individuellement, les statistiques fiscales globales et agrégées peuvent tout à fait être publiques. Les présidents de la commission des Finances de l’Assemblée nationale et du Sénat – respectivement Éric Coquerel (LFI) et Claude Raynal (PS) – ont d’ailleurs déjà annoncé qu’ils se rendraient à Bercy cette semaine pour confirmer les déclarations de l’ancien ministre (voir notre article).