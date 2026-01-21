« Il est hors de question que les collectivités territoriales soient la variable d’ajustement de ce budget », avertit le socialiste Thierry Cozic

Des interrogations demeurent sur la nouvelle mouture du projet de loi de finances dévoilée par Sébastien Lecornu. Le Premier ministre s’est résigné à enclencher le 49-3 pour faire adopter le budget, au prix de nombreuses concessions faites aux socialistes, en matière de dépenses notamment, afin de s’éviter une censure. Mais le gouvernement l’assure : l’objectif des 5 % de déficit sera respecté. « Nous sommes très attentifs au sort qui sera réservé aux collectivités territoriales. Il est hors de question que les collectivités territoriales soient la variable d’ajustement de ce budget. Tenir 5 %, oui, mais pas sur le dos des collectivités territoriales ! », avertit au micro de Public Sénat le sénateur PS Thierry Cozic, vice-président de la commission des finances.

Pour l’heure, Sébastien Lecornu s’est engagé à ramener l’effort financier des collectivités à 2 milliards d’euros, un geste en direction de la majorité sénatoriale de droite et du centre, très remontée contre cette nouvelle copie budgétaire. « J’entends les régions qui s’inquiètent, il y a également des remontées du côté des communes, avec la mise à contribution via le DILICO », observe Thierry Cozic, en référence à un dispositif d’épargne forcée pour les collectivités, initialement imaginé au Sénat en 2024, mais qui a été dénoncé à gauche.

« Ce budget n’est pas un budget socialiste », insiste Thierry Cozic, alors que la droite et le bloc central reprochent à l’exécutif d’avoir trop largement cédé aux demandes du PS. « Quand on regarde la partie recettes, ce n’est pas la nôtre. On continue les cadeaux aux entreprises et la politique de l’offre qui a été initiée par Emmanuel Macron », observe l’élu, qui préfère parler « du budget du gouvernement, avec quelques avancées. »