Jours fériés, retraités, niches fiscales : Amélie de Montchalin assaillie de questions au Sénat après le grand oral de François Bayrou

Si la majorité sénatoriale de droite et du centre, par la voix du rapporteur général Jean-François Husson (LR), lui a assuré du « soutien du Sénat » pour doter la France d’un budget, la gauche a relayé sa vive opposition contre ce « brouillon de budget », contre lequel les appels à la censure s’empilent à l’Assemblée nationale. L’ouverture de ce débat en pleine interruption des travaux en séance publique, rendant impossible pour le moment le dépôt d’une motion de censure à l’Assemblée nationale, traduit la « fébrilité » du Premier ministre, a fait savoir le sénateur PS Thierry Cozic, parmi les premiers à s’exprimer. Dénonçant un « plan d’austérité budgétaire payé par les classes moyennes, les retraités et les collectivités locales », le sénateur de la Sarthe a demandé sans détour si le gouvernement était prêt à « revoir sa copie ».

Exercice inédit dans les commissions des finances ce 16 juillet. Les parlementaires, réunis le temps d’une audition organisée en dehors d’une session ordinaire ou même extraordinaire, ont commencé à débattre et à questionner de façon précise les grandes orientations d’un début de projet de loi de finances 2026, qui n’en est toutefois pas encore formellement un. Ses contours précis seront présentés dans un peu plus de deux mois. D’ici le début de l’automne budgétaire, l’été sera studieux dans les deux assemblées, comme à Bercy. Au lendemain de la présentation d’un plan d’effort de près de 44 milliards d’euros , pour ramener le déficit à 4,6 % du PIB l’an prochain, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin est venue assurer le service après-vente du gouvernement, et répondre aux nombreuses interrogations de la représentation nationale, d’abord à l’Assemblée nationale, puis au Sénat, pendant quatre heures et demie.

« On ne peut pas revoir l’objectif », a tranché la ministre, qui parle d’efforts « nécessaires » pour retrouver la « maîtrise de nos comptes » et « rester maîtres de nos choix ». « Est-ce qu’on peut discuter de la manière de rendre cela juste, équitable, et surtout efficace ? Par définition, je ne vais pas dire non », a-t-elle cependant ajouté.

Le gouvernement prêt au dialogue, sur un mécanisme controversé de lissage des recettes des collectivités locales

Le gouvernement va devoir commencer par convaincre ses propres alliés au Sénat, sur la contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement. Pour Jean-François Husson, la proposition d’un effort de 5,3 milliards d’euros, soit 13 % de l’effort total, est « manifestement et clairement excessive ». Le sénateur de la Meurthe-et-Moselle a rappelé que les collectivités étaient responsables de seulement 3 % de la progression de l’endettement public depuis 2019.

La lecture est différente pour Bercy. Plutôt que de regarder le passé, le ministère des Comptes publics a regardé les volumes de dépenses publiques, pour chacun des grands blocs (Etat, Sécurité sociale, collectivités). Pour les collectivités, « nous avons modulé l’effort », a rétorqué Amélie de Montchalin, qui rappelle que contrairement à l’Etat, l’inflation sera prise en compte. Sans cela, les collectivités auraient été promises, selon elle, à un effort plus important, de 8,6 milliards d’euros.

La ministre a d’ailleurs fait un geste d’ouverture sur le DILICO, un prélèvement sur recettes instauré en 2025 sur 2 000 collectivités, que le gouvernement souhaite reconduire. « Nous voulons le paramétrer différemment avec vous », s’est engagée Amélie de Montchalin, qui annonce une meilleure prise en compte de certaines situations particulières locales.

Interrogations sur l’épaisseur des réformes structurelles et les non-remplacements de fonctionnaires partant à la retraite

A droite, certains considèrent que le plan « stop à la dette » du Premier ministre fait l’impasse sur les réformes structurelles, qui ne représentent que « 4 % » de l’effort, selon le calcul du sénateur LR Dominique de Legge. « L’année blanche est un fusil à un coup, ça ne pourra pas marcher tous les ans », ajoute-t-il. Le sénateur d’Ille-et-Vilaine se demande également comment mener à bien l’objectif de non-remplacement d’un fonctionnaire sur trois partant à la retraite, si les ministères régaliens ou encore de l’Education nationale sont exclus. « Ce ne sera pas un sur trois, mais un sur dix ! »

« On ne veut pas faire une RGPP homogène, ça n’a aucun sens », a tenu à rassurer la ministre, en référence à la Révision Générale des Politiques Publiques conduite au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle a expliqué que la logique serait d’adapter « notre service public à la démographie ». Selon l’Insee, entre 2010 et 2024, la natalité a baissé de 21 %. Sur le front des réformes structurelles, Amélie de Montchalin a souligné que la future réforme de l’assurance chômage devrait dégager « près d’un milliard d’euros » d’économies, et que la maîtrise des arrêts maladie devrait alléger les dépenses de « 700 à 800 millions d’euros. »

A droite comme à gauche, l’émoi autour de la suppression de deux jours fériés est perceptible

La piste explosive d’un retrait de deux jours fériés, potentiellement le lundi de Pâques et le 8 mai, est évidemment revenue plusieurs fois au cours des débats, et pas seulement d’un seul bord de la salle d’audition. « La Macronie prouve qu’elle est en perdition », s’est exclamé le socialiste Thierry Cozic, soulignant que la France risquerait de se retrouver dans les pays les moins bien lotis en Europe en termes de nombre de jours fériés. « C’est une des annonces qui suscitent un peu d’émoi chez nos compatriotes. Travailler plus sans gagner plus. Il y a 15 ans, les Français ont adoré le travailler plus pour gagner plus. Là, c’est assez problématique », a également soulevé le sénateur LR Olivier Paccaud.

Se référant à une estimation de la commission des affaires sociales du Sénat, le sénateur de l’Oise a indiqué que passer aux « 36 heures payées 36 » pourrait aboutir à 43 milliards d’euros de ressources en plus. Un chiffre sur lequel la ministre s’est inscrite en faux. « Une heure de travail, c’est 3 milliards d’activité en plus, 1,5 milliard de recettes en plus », a-t-elle affirmé.

La suppression de deux jours fériés apportera aux finances publiques 4,2 milliards d’euros, sous forme d’une contribution des entreprises, selon le plan du gouvernement. « C’est moins ce que nous aurions pu demander. Nous voulons que la richesse soit partagée avec les salariés ». Les partenaires sociaux vont être consultés par le ministère du Travail sur cette question.

« On a le sentiment qu’on stigmatise les retraités »