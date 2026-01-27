Public Sénat
PARIS: Philippe Tabarot, ministre des Transports, visite la gare de Lyon accompagne de Jean Castex PDG de la SNCF et de Christophe Fanichet DG de SNCF Voyageurs
Jean Castex PDG de la SNCF rencontre des controleurs SNCF sur le quai. A l occasion des departs en vacances pour les fetes de fin d annee, Philippe Tabarot, ministre des Transports, visite la gare de Lyon accompagne de Jean Castex PDG de la SNCF et de Christophe Fanichet DG de SNCF Voyageurs pour faire un point sur les dispositifs de securite deployes lors des periodes de forte affluence. Paris, FRANCE-18/12/2025//04MEIGNEUX_meigneuxA047/Credit:Romuald Meigneux/SIPA/2512181620

Le PDG de la SNCF Jean Castex « sidéré » par la polémique « no kids »

Jean Castex, le PDG de la SNCF, s'est dit mardi « sidéré » par l'ampleur prise par la polémique « no kids » autour des voitures TGV de la nouvelle classe affaires Optimum.
« C’est complètement fou ! » : « Dans nos trains, non seulement les enfants sont les bienvenus, mais ils sont surtout de plus en plus nombreux », a-t-il assuré lors d’un déplacement à la gare TGV de Lille Europe.

Jean Castex précise qu’en 2025, 8,4 millions d’enfants ont pris le train sur le réseau SNCF, « une très forte progression par rapport à cinq ans auparavant ».

« Si j’élargis aux familles, il y a 10-15 % de plus de familles à bord », des données « à des années-lumière des polémiques sur le no kids », a-t-il insisté.

« L’espace Optimum est utile, répond à un besoin spécifique », celui d’avoir « des espaces dédiés à l’activité professionnelle », mais ne remet pas en cause la présence d’enfants par ailleurs dans les TGV : « Il y a aussi des espaces nurseries, des espaces familles », a précisé Jean Castex.

Dès le début de la polémique, la SNCF avait rappelé que la classe « Optimum » était pensée « pour les attentes spécifiques de nos clients professionnels » et que l’absence de jeunes enfants (moins de 12 ans) n’avait « rien d’une nouveauté », puisque « c’était déjà le cas depuis des années » dans l’offre Business Première.

Jusqu’à présent le PDG de la SNCF n’avait pas publiquement réagi à la polémique sur la nouvelle classe affaires Optimum « sans enfants » lancée début janvier.

La controverse a éclaté la semaine dernière sur les réseaux sociaux lorsqu’un compte dédié à l’enfance avait pointé du doigt un document publicitaire dans lequel SNCF Voyageurs indiquait que « pour garantir un maximum de confort à bord de l’espace dédié, les enfants n’étaient pas acceptés ».

De nombreuses personnalités politiques de tous bords avaient largement critiqué cette communication.

Face aux reproches, la SNCF avait reconnu une « formule marketing maladroite », qui a été ensuite « retirée ».

Les places Optimum ne représentent que 8 % des places proposées, et seulement du lundi au vendredi, avait-elle ajouté, rappelant aussi ses tarifications spéciales enfants et adolescents, ainsi que ses « espaces familles » proposés dans les TGV Inoui les week-ends, jours fériés et jours de départs en vacances.

