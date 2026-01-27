« C’est complètement fou ! » : « Dans nos trains, non seulement les enfants sont les bienvenus, mais ils sont surtout de plus en plus nombreux », a-t-il assuré lors d’un déplacement à la gare TGV de Lille Europe.

Jean Castex précise qu’en 2025, 8,4 millions d’enfants ont pris le train sur le réseau SNCF, « une très forte progression par rapport à cinq ans auparavant ».

« Si j’élargis aux familles, il y a 10-15 % de plus de familles à bord », des données « à des années-lumière des polémiques sur le no kids », a-t-il insisté.

« L’espace Optimum est utile, répond à un besoin spécifique », celui d’avoir « des espaces dédiés à l’activité professionnelle », mais ne remet pas en cause la présence d’enfants par ailleurs dans les TGV : « Il y a aussi des espaces nurseries, des espaces familles », a précisé Jean Castex.

Dès le début de la polémique, la SNCF avait rappelé que la classe « Optimum » était pensée « pour les attentes spécifiques de nos clients professionnels » et que l’absence de jeunes enfants (moins de 12 ans) n’avait « rien d’une nouveauté », puisque « c’était déjà le cas depuis des années » dans l’offre Business Première.

Jusqu’à présent le PDG de la SNCF n’avait pas publiquement réagi à la polémique sur la nouvelle classe affaires Optimum « sans enfants » lancée début janvier.

La controverse a éclaté la semaine dernière sur les réseaux sociaux lorsqu’un compte dédié à l’enfance avait pointé du doigt un document publicitaire dans lequel SNCF Voyageurs indiquait que « pour garantir un maximum de confort à bord de l’espace dédié, les enfants n’étaient pas acceptés ».

De nombreuses personnalités politiques de tous bords avaient largement critiqué cette communication.

Face aux reproches, la SNCF avait reconnu une « formule marketing maladroite », qui a été ensuite « retirée ».

Les places Optimum ne représentent que 8 % des places proposées, et seulement du lundi au vendredi, avait-elle ajouté, rappelant aussi ses tarifications spéciales enfants et adolescents, ainsi que ses « espaces familles » proposés dans les TGV Inoui les week-ends, jours fériés et jours de départs en vacances.

