Public Sénat
Le direct
Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat
Crédit : ISA HARSIN / SIPA / 2501152139

Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat

Selon une note d’analyse de la commission des finances, rédigée à partir de documents obtenus auprès de l’administration fiscale, environ 10 % des redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) affichent un impôt sur le revenu nul ou négatif. Une donnée qui corrobore ce qu’avait affirmé l’ancien ministre Éric Lombard au début de l’année.
Guillaume Jacquot

Par Guillaume Jacquot

Temps de lecture :

5 min

Publié le

Éric Lombard avait raison. Grâce à de nouvelles données obtenues auprès de l’administration fiscale, en vertu de son pouvoir de contrôle, la commission des Finances du Sénat est en mesure de corroborer les propos chocs de l’ancien ministre de l’Économie tenus le 11 janvier. Dans les colonnes de Libération, il avait affirmé que « parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ne paient aucun impôt sur le revenu ».

Le mois dernier, le président de la commission des finances du Sénat, Claude Raynal (PS), et le rapporteur général Jean-François Husson (LR) avaient décidé de se rendre à Bercy, à la suite d’un courrier, afin d’exiger les documents sur lesquels s’appuyait l’ancien ministre. Les pièces fournies n’avaient pas permis de préciser « l’ampleur du phénomène ». Les deux sénateurs n’en sont pas restés là et ont demandé des éléments complémentaires dans les jours suivants pour approfondir la question, à la lumière de nouveaux jeux de données.

Les nouveaux chiffres transmis vérifient, selon eux, les dires d’Éric Lombard. Selon les éléments auxquels ont eu accès les sénateurs, 18 525 foyers fiscaux au total, soit 9,8 % des assujettis à l’IFI – c’est-à-dire l’impôt sur la fortune immobilière qui se déclenche à partir de 1,3 million d’euros net de patrimoine – ne payaient pas en 2024 l’impôt sur le revenu.

Un phénomène plus important à mesure que le patrimoine immobilier est élevé

En ne tenant pas compte des contribuables basés à l’étranger, et les personnes décédées en cours d’année, ce sont donc exactement 13 335 contribuables imposables à l’IFI, qui ont un impôt sur le revenu nul, soit 7,3 %. Les documents obtenus par les sénateurs montrent même que cette part est plus importante, à mesure que le patrimoine immobilier est élevé.

Au sein des 0,1 % des foyers (ils sont 41 414) disposant des plus importants patrimoines immobiliers, la proportion d’impôt sur le revenu nul atteint 10,2 %. Et concernant les 0,01 % des mieux lotis (ils sont 4 144) la proportion s’élève à 14,9 %.

Les sénateurs ont même mention d’un exemple extrême d’un foyer fiscal détenant près de 150 millions d’euros de patrimoine immobilier net, mais faisant partie de cette catégorie des foyers ne payant pas l’impôt sur le revenu.

En évoquant des « milliers » de personnes, « Éric Lombard avait donc, manifestement, raison », a indiqué ce matin Claude Raynal à la commission des finances. Le président ajoute qu’Amélie de Montchalin, la ministre des comptes publics, « n’avait pas tort non plus ». Cette dernière avait affirmé qu’il n’y avait pas « des dizaines de milliers de Français » dans cette situation.

Comment expliquer le fait que des patrimoines importants ne soient pas redevables de l’impôt sur le revenu ? Dans une note, la commission des finances a analysé les documents transmis par le gouvernement et apporte quelques débuts de réponse. Ce matin, le rapporteur Jean-François Husson a rappelé qu’il pouvait s’agir pour une partie de personnes, qui sans avoir des revenus élevés, ont bénéficié de la forte hausse des prix de l’immobilier, sur une partie du territoire. Il a également souligné que de nombreux autres mécanismes pouvaient se combiner et éroder le montant de l’impôt sur le revenu.

La note rappelle que plusieurs revenus sont exonérés, et donc non comptabilisés dans le revenu fiscal de référence, en particulier les plus-values sur la cession de la résidence principale. Les crédits ou réductions d’impôt viennent aussi jouer sur le revenu fiscal de référence. La note sénatoriale ajoute qu’une « part du faible niveau d’imposition de foyers fiscaux disposant d’un patrimoine immobilier élevé pourrait s’expliquer par des comportements d’optimisation fiscale, voire de fraude ».

Sont notamment mentionnés le cas des holdings – qui ont fait l’objet d’une timide tentative de correction dans le dernier projet de loi de finances – ou encore une « utilisation abusive du régime de l’apport-cession ». Ce système, qui consiste à « différer dans le temps l’imposition de plus-values de cession » aboutit donc, à force de reports successifs, « que ces plus-values ne soient jamais soumises à l’impôt sur le revenu », souligne la note sénatoriale.

« Il faut plus que des recommandations »

Jean-François Husson a rappelé que cette situation ne signifiait pas que ces foyers concernés par l’IFI et un impôt sur le revenu nul ne paient aucun impôt ni cotisation sociale.

La commission des finances va demander de nouveaux éléments à l’administration fiscale. Claude Raynal précise qu’un questionnaire détaillé complémentaire a été adressé au ministère. « On va trouver des comportements d’optimisation fiscale, et dans certains cas d’optimisation fiscale un peu agressive », espère le président de la commission. Les sénateurs cherchent notamment à connaître le revenu fiscal de référence des foyers imposables à l’impôt sur la fortune immobilière, avec un impôt sur le revenu nul, mais également la proportion de foyers parmi ces derniers qui bénéficient d’un impôt négatif, sous l’effet des crédits d’impôts.

« Il faut des recommandations, et plus que des recommandations, des accords, par la loi ou des mesures de correction réglementaire », insiste Claude Raynal. Les questions autour de la fiscalité des foyers les plus riches sont donc bien loin d’être éteintes.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat
3min

Économie

Impôts des plus riches : « Éric Lombard a dit vrai »

Statistiques fiscales à l’appui, le rapporteur général de la commission des finances Jean-François Husson (LR) confirme l’analyse faite par l'ancien ministre de l'Économie Éric Lombard. Ce dernier avait affirmé en janvier que « parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de zéro » et « ne paient aucun impôt sur le revenu ». Le sénateur promet un travail « en profondeur ».

Le

Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat
4min

Économie

Grande distribution : Carrefour est favorable à une « charte de bonne conduite » des centrales d’achat européennes

Le numéro trois de la grande distribution en France a affirmé, devant la commission d’enquête du Sénat, « respecter l’esprit » des récentes lois agriculture et alimentation. Alors que les centrales d’achat, basées hors de France, alimentent les inquiétudes des parlementaires, Carrefour se dit prêt à travailler avec les autorités de la concurrence pour avancer sur le sujet.

Le

Tensions entre grande distribution et fournisseurs : « La peur de rétorsions nous est clairement exprimée », témoigne la rapporteure de la commission d’enquête
9min

Économie

Tensions entre grande distribution et fournisseurs : « La peur de rétorsions nous est clairement exprimée », témoigne la rapporteure de la commission d’enquête

En l’espace de quelques heures, la ministre de l’Agriculture a poussé un coup de gueule vis-à-vis de la grande distribution, accusée de faire pression sur les prix. Et la Répression des fraudes a adressé une amende à l’encontre d’une centrale européenne d’achat. L’actualité percute de plein fouet les travaux d’une commission d’enquête du Sénat sur la construction des prix.

Le

La sélection de la rédaction

Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat
3min

Économie

Impôts des plus fortunés : la commission des finances du Sénat exige les documents, après les déclarations d’Éric Lombard

Le président et le rapporteur général de la commission des finances du Sénat ont écrit au Premier ministre et sa ministre des Comptes publics pour exiger de Bercy les documents auquel a fait référence Éric Lombard. L’ancien ministre de l’Économie avait affirmé dimanche que des « milliers » de contribuables fortunés ne payaient aucun impôt sur le revenu.

Le

Plus de 13 000 millionnaires ne paient pas d’impôt sur le revenu, selon des données gouvernementales obtenues par le Sénat
5min

Économie

Des Français aisés qui échappent à l’impôt sur le revenu : « Nous n'avons pas d'échelle sur l’ampleur de ce phénomène », indique Claude Raynal

Des documents consultés par la commission des finances du Sénat semblent valider les déclarations d’Éric Lombard sur des cas de non-imposition sur le revenu chez les Français aisés. En revanche, ce phénomène de suroptimisation fiscale ne concernait pas nécessairement les plus grandes fortunes, indique Claude Raynal, le président (PS) de la commission des Finances. Il attend un complément d’informations de la part de Bercy pour pouvoir le quantifier plus précisément.

Le

[Document] Imposition des plus fortunés : la commission des finances du Sénat exige « une clarification »
6min

Politique

[Document] Imposition des plus fortunés : la commission des finances du Sénat exige « une clarification »

Dans une lettre au ministère de l’Économie, le président de la commission et le rapporteur général de la commission des finances demandent des éléments chiffrés précis, après les déclarations d’Éric Lombard sur les cas de non-imposition sur le revenu chez les plus fortunés. Ils veulent également s’entretenir avec la direction générale des finances publiques.

Le