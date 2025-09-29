Retour MaPrimeRénov’ : 36 millions d’euros de fraudes évités entre juin et septembre 

Le dispositif « MaPrimeRénov Rénovation d’ampleur », également connu sous le nom de « MaPrimRénov’ parcours accompagné », rouvre le 30 septembre 2025. Cette aide de l’Etat permet de financer une part des travaux d’isolation thermique d’un logement.

La suspension, un coup de théâtre au Sénat

Le 3 juin dernier, le gouvernement avait annoncé la suspension du dispositif, provoquant la surprise et le désarroi. C’est en réponse à une question d’un sénateur écologiste que le gouvernement avait révélé devoir arrêter temporairement de traiter les demandes de financement.

« Sur la rénovation thermique, c’est vrai que sur MaPrimeRénov’, il y a à la fois un encombrement en ce moment et un excès des fraudes qui sont commises et sur lesquelles nous voulons reprendre la main, puisqu’il s’agit de finances publiques, d’où la suspension. Mais naturellement, une fois que cela sera réglé, le processus pourra continuer », avait expliqué le ministre de l’Economie aux sénateurs, circonspects.

Dans un premier temps, la suspension évoquée était prévue jusqu’à la fin de l’année. Le gouvernement a donc décidé de reprendre le dispositif dès ce 30 septembre 2025, mais avec des conditions d’accès plus restreintes.

La fraude dans le viseur

Dans un communiqué publié aujourd’hui, le Ministère du Logement affirme que 25 000 dossiers de demandes de subventions représentant « 935 millions d’euros de subventions potentielles » ont été examinés. « D’ores et déjà, 36 millions d’euros de fraudes ont pu être évitées et les agréments des entreprises correspondantes ont été retirés. Environ 14 000 dossiers correspondant à 600 M€ de subventions potentielles restent sous surveillance active », explique le ministère.

Des conditions d’accès restrictives

A partir de demain, et en plus des critères liés aux revenus du ménage, « de nouvelles modalités s’appliquent », comme l’explique le site du gouvernement. L’aide est recentrée sur les logements dont le diagnostic de performance énergétique (DPE) est classé E, F et G.

Les plafonds de travaux subventionnables sont abaissés à : 30 000 € pour un gain de deux classes au DPE, ou 40 000 € pour un gain de trois classes au DPE. Quant au taux de subventions des travaux, il est de 45 % pour les ménages aux ressources intermédiaires, et 10 % pour les ménages aux ressources supérieures. Enfin le bonus de 10 % dit « de sortie de passoire » est supprimé.

Quelles ambitions pour la rénovation énergétique ?

Le gouvernement publie de nouveaux chiffres sur le recours au dispositif « MaPrimRénov’ » : au 12 septembre 2025, 71 828 rénovations d’ampleur auraient déjà été engagées, contre 37 626 à la même date l’an dernier, « soit un quasi-doublement », se félicite le ministère du Logement.