Salon de l’agriculture : un projet de loi d’urgence agricole déjà sous le feu des critiques

Les textes de loi se succèdent face à un monde agricole en crise. Le Salon de l’agriculture a débuté ce samedi dans une atmosphère morose : aux inquiétudes liées à l’adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur, s’ajoute l’absence de bovins, une mesure de précaution face à l’épidémie de dermatose nodulaire qui a frappé la France à la fin de l’été. Annoncé en janvier, pendant la mobilisation des agriculteurs, le projet de loi d’urgence agricole promis par Sébastien Lecornu est particulièrement attendu par le monde paysan, mais il risque aussi de faire quelques déçus. « Ce n’est pas une grande loi programmatique », a averti la ministre de l’Agriculture Annie Genevard ce lundi 23 février.

« Les agriculteurs ont demandé des solutions concrètes à des problèmes précis sur l’eau, la prédation et les moyens de production », énumère la locataire de la rue de Varenne au micro de Public Sénat, depuis les allées du salon. Le texte, néanmoins, ne portera pas de mesures de réintroduction de l’acétamipride, un insecticide controversé, en dépit des demandes de plusieurs filières et d’une proposition de loi en la matière, portée par le sénateur Laurent Duplomb. Dans un entretien au Figaro, la ministre a déjà évoqué la nécessité d’apporter « des réponses opérationnelles », une référence au flou juridique qui entoure la réintroduction de certains produits phytosanitaires.

Auteur d’un premier texte largement censuré par le Conseil constitutionnel, Laurent Duplomb a déposé avec d’autres sénateurs une nouvelle proposition de loi au mois de février, qui autorise pour certaines cultures l’utilisation de deux insecticides néonicotinoïdes, l’acétamipride et le flupyradifurone. Cette fois, il espère parvenir à contourner les fourches caudines de la rue Montpensier, avec une rédaction plus contraignante.

« Il me faut les mêmes produits phytosanitaires que mes concurrents belges ou allemands »

« Cette proposition de loi Duplomb, on a vraiment besoin qu’elle soit intégrée dans la loi d’urgence agricole », martèle Fabien Hamot, secrétaire général du syndicat betteravier CGB. Ce producteur appelle « au courage politique ». « En attendant de nouvelles solutions au niveau génétique, nous avons besoin d’avoir urgemment les mêmes moyens de production que nos concurrents européens. Nous sommes sur un marché commun, et sur mon exploitation il me faut les mêmes produits phytosanitaires que mes concurrents belges ou allemands », explique-t-il.