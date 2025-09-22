Ils sont devenus les deux figures incarnant de manière plus vivante le débat fiscal parfois aride sur la taxation des plus hauts patrimoines. L’un a longtemps été la plus grande fortune française, désormais deuxième valorisation du célèbre classement de Challenges derrière Hermès, autre géant du luxe, et exposé sur la scène médiatique par le film Merci Patron de François Ruffin. L’autre est un économiste de Berkeley et à l’Ecole Normale Supérieure de Paris, qui a rédigé sa thèse sous la direction d’un certain Thomas Piketty et défend aux Etats-Unis comme en France des mécanismes de taxation des plus grandes fortunes, dont la désormais fameuse taxe éponyme.

« Gabriel Zucman est un militant d’extrême gauche »

Mais leur opposition a dépassé le stade du symbole ce week-end. Dans le Sunday Times, Bernard Arnault a lourdement ciblé Gabriel Zucman : « On ne comprend pas les positions de M. Zucman si l’on oublie qu’il est d’abord un militant d’extrême gauche. À ce titre, il met au service de son idéologie (qui vise la destruction de l’économie libérale, la seule qui fonctionne pour le bien de tous) une pseudo-compétence universitaire qui, elle-même, fait largement débat. »

Dans un long thread sur X, Gabriel Zucman lui a répondu que « la fébrilité n’autoris [ait] pas la calomnie » et que « [s] es travaux sur la mondialisation et la redistribution [faisaient] référence et [étaient] reconnus partout dans le monde. » La proposition de taxe qui porte désormais le nom de l’économiste a été adoptée par l’Assemblée nationale, mais rejetée par le Sénat (voir notre article). Elle consisterait en un prélèvement de 2 % par an sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d’euros, soit 1800 foyers fiscaux, au premier rang desquels, donc, Bernard Arnault. Le rendement d’une telle taxe est difficile à évaluer avant sa mise en place, mais Gabriel Zucman estime les recettes d’un tel impôt à environ 20 milliards d’euros alors que les détracteurs du dispositif avancent plutôt le chiffre d’une petite dizaine de milliards en raison de contournements du dispositif.