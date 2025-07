TVA sur l’énergie, taux du livret A et du LEP… : Ce qui va changer au 1er août

TVA sur l’abonnement électricité et de gaz

A partir du 1er août 2025, la TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz augmentera. En effet, le dernier budget prévoit une hausse du taux de TVA sur les abonnements d’électricité et de gaz de 5,5 % à 20 % à partir du 1er août. Une augmentation qui doit rapporter 1,5 milliard d’euros à l’Etat. Après la fin du bouclier tarifaire le 31 janvier 2025, cette nouvelle hausse devrait entraîner une augmentation de 3 % de la facture.

Baisse du taux du livret A

Comme annoncé par le ministère de l’Economie le 16 juillet, le taux du livret A va de nouveau baisser cette année, à 1,7 % contre 2,4 % actuellement. Une nouvelle baisse qui fait suite à la réduction du niveau d’inflation au premier semestre. « Cette décision est motivée par un niveau d’inflation qui est tombé à 0,88 % au premier semestre et par le rôle central du livret A dans le financement de l’économie du pays », explique le ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.

Taux du LEP

Le taux du Livret d’épargne populaire (LEP), réservé aux ménages modestes, passera quant à lui de 3,5 % à 2,7 %. Cette baisse est inédite par son ampleur depuis 2009. Si le taux est également calculé en fonction de l’inflation, la Banque de France a décidé de contenir la baisse des taux pour conserver un niveau supérieur à celui du livret A.

Compteurs Linky

Comme annoncé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), les usagers qui refusent d’installer un compteur Linky devront s’acquitter de frais supplémentaires. Les usagers devront payer 6,48 euros en plus tous les deux mois, des frais additionnels de 4,14 euros pourront aussi s’appliquer, si les index de consommation n’ont pas été transmis à Enedis.

Allocation de rentrée scolaire

A partir du 5 août, l’allocation de rentrée scolaire sera versée dans certains départements, notamment à la Réunion et à Mayotte. Son montant s’élève cette année à 423,48 € par enfant âgé de 6 à 10 ans, à 446,85 € par enfant âgé de 11 à 14 ans et à 462,33 € par enfant âgé de 15 à 18 ans.

Enfin, le 1er août, l’administration fiscale devrait effectuer la restitution des trop-perçus des contribuables.