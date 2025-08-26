Vote de confiance, les cours s’effondrent : « Le monde économique est très inquiet »

Tout allait bien ce lundi 25 août jusqu’à 16 h 10, heure à laquelle l’indice du CAC 40 a commencé à piquer du nez… Une longue chute survenue dix minutes seulement après l’annonce d’un vote de confiance, par le premier ministre, le 8 septembre prochain.

La Bourse de Paris perdait 1,59 %, en fin d’après-midi, hier. Rien d’alarmant dans l’immédiat, mais une mauvaise nouvelle pour des investisseurs avides de stabilité, qui instaure un climat de méfiance potentiellement durable. À titre comparatif, l’annonce de la dissolution en juin 2024 avait provoqué une baisse immédiate de 2,1 %, puis la situation s’était dégradée la semaine suivante avec une chute de 6,23 %.

Ce matin, le CAC 40 ouvrait avec une baisse de presque 2 %, puis un léger ralentissement est venu adoucir la chute, en fin de matinée.

Du côté des banques, cette nouvelle vague politique se traduit par une perte de plus de 6 % pour la Société générale et le Crédit agricole. Les fournisseurs Engie et Veolia fléchissent, respectivement, de 2,5 et 3 %. Quant aux concessionnaires et contractants, Vinci perd 5,2 %, Bouygues 3 %, et Eiffage 6 %. « Les investisseurs craignent qu’une forme d’instabilité durable s’installe. Ils prévoient un ralentissement de la croissance française », explique l’économiste Stéphanie Villers.

La dangereuse escalade des taux d’intérêt

Mais ce n’est pas tant les cours boursiers qui inquiètent la conseillère économique de PwC car ils sont par nature « volatiles », mais plutôt les taux d’intérêt. « Les taux d’intérêt augmentent quand les investisseurs jugent la dette française pas assez rémunératrice. Ils vendent alors leur part de dette, et, mécaniquement, cela fait augmenter les taux d’intérêt. » Cette hausse concerne tout le monde, entreprises comme ménages. Les unes comme les autres risquent de moins emprunter, et donc de freiner l’économie. « Il n’y pas encore de panique mais il y a un mouvement de défiance », tient tout de même à rassurer Stéphanie Villers.

Pourtant au micro de France inter ce matin, le ministre de l’Économie, Éric Lombard, lançait de sombres pronostics : « Je vous parie que dans les quinze jours qui viennent, nous paierons notre dette plus chère que l’Italie ». Le taux d’emprunt de la France à dix ans, a bondi à 3,51 % quand le taux italien est à 3,61 %.

Les taux d’intérêt français, déjà supérieurs à ceux de nos voisins espagnols, portugais, et grecs, pourraient dépasser les taux italiens, longtemps considérés comme la ligne rouge à ne pas franchir. Mais pour Stéphanie Villers rien n’est encore fait. « On ne peut pas prédire ce que vont faire les investisseurs mais s’ils préfèrent acheter de la dette italienne à de la dette française alors nos taux grimperont encore, et on sera les plus mauvais élèves de la zone euro. »

Dans le viseur du FMI ?

Le patron de Bercy confessait ce matin qu’il ne pouvait pas exclure une intervention du FMI, avant de calmer le jeu quelques heures plus tard dans un tweet : « Nous ne sommes aujourd’hui sous la menace d’aucune intervention du FMI ou de la BCE. »