Femmes et sciences : l’engagement de la sénatrice Laure Darcos 

A Evry-Courcouronnes en Essonne, tous les mercredis après-midi, pas de foot, de danse, ni de musique pour un petit groupe d’enfants de 7 à 10 ans : au programme, des ateliers scientifiques. Chaque semaine, Lydie Roux, animatrice au sein de l’association Planètes Sciences les accueille dans les locaux de la structure pour des initiations aux sciences. Ce jour-là, elle les accompagne dans la première étape de construction de petits bateaux en 3D.

Inscrite au groupe des explorateurs depuis un an, Léna est l’une des quelques jeunes adhérentes : « J’ai toujours beaucoup aimé la science, mon rêve c’est d’être archéologue… ce que j’aime le plus c’est découvrir, créer, avant de venir ici par exemple je ne savais pas qu’il y avait des machines 3D ! »

« Dès qu’il y a des filles je suis contente, on fait forcément plus attention à ce public-là »

Logiciels 2D, imprimantes 3D, découpeuse laser, circuits électriques… les découvertes sont nombreuses pour les scientifiques / ingénieurs en herbe. Si cet après-midi-là, quatre filles assistent à l’atelier, cette mixité est loin d’être systématique, comme l’explique l’animatrice : « Je me retrouve parfois à faire des stages sans aucune fille, des stages de robotique, d’informatique… Alors, dès qu’il y a des petites je suis toute contente ! Je vais faire plus attention à ce public-là forcément »

La structure a pour mission principale la sensibilisation de tous les publics aux sciences, et ce dès le plus jeune âge. L’intégration d’un maximum de filles est donc essentielle pour Dramane Aunouviet, le coordinateur de ces ateliers : « On va mettre en avant le fait que la science est pour tout le monde, garçons comme filles ». Il raconte que l’association a parfois permis d’éveiller des vocations chez ses jeunes adhérents : « On a eu des filles qui ont fait des stages chez nous et qui ont fait par la suite des études scientifiques, ça c’est une très grande fierté », sourit-il.

Une avance marquée des garçons en sciences dès le CP

Alors que les filles et les garçons ont des résultats quasi-identiques en mathématiques à l’entrée en classe de CP… quatre mois plus tard, les garçons développent une appétence et des compétences plus marquées pour les sciences que les filles. Un fossé qui se crée à l’âge de 6 ans, et ne fait que grandir au cours de la scolarité, et de la vie. Alors depuis plusieurs années, l’enjeu de la féminisation des sciences émerge dans la société et a été pris à bras-le-corps par certains parlementaires, c’est le cas de Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne depuis 2017 et conseillère départementale du canton de Gif et donc du plateau de Saclay depuis 2015.

Lors de son entrée au Sénat, Laure Darcos siégeait au sein du groupe Les Républicains, mais elle a rejoint Les Indépendants au moment de sa réélection il y a 3 ans. Pour elle, plus qu’un engagement, la politique a été sa vocation. « J’ai cette fibre chevillée au corps depuis toujours, pour moi c’est une façon de servir les autres, j’aurais pu le faire de manière religieuse mais j’ai choisi l’engagement politique, afin de toujours être au service d’autrui », explique la sénatrice. Très engagée pour la culture et l’éducation, elle a rendu en 2025 un rapport sur l’état de la féminisation des sciences en France, initié par la délégation aux droits des femmes du Sénat. « Je voyais les difficultés pour les ingénieures et les jeunes femmes qui voulaient entrer dans les sciences d’assumer leur parcours d’études et de carrière, et je voyais aussi des chiffres assez alarmants depuis plusieurs années, qui montrent qu’on a même baissé l’accession des jeunes femmes à des études scientifiques », résume Laure Darcos.

Une réforme du BAC loin de réduire les inégalités

Régulièrement, la sénatrice se rend à l’université Paris-Saclay, qui propose un large nombre de formations scientifiques et technologiques. C’est en effet dans les filières de sciences dites dures, comme les mathématiques ou la physique, que les femmes sont sous-représentées. Un constat visible dès le lycée. La réforme du baccalauréat de 2021 a même accentué les disparités filles-garçons dans ces domaines en supprimant, jusqu’en 2025, les mathématiques du tronc commun dès la première. Charlotte Hezode, désormais étudiante en deuxième année de licence de pharmacie à Paris-Saclay, témoigne de ses années lycée : « Ayant fait des spécialités scientifiques, je me suis retrouvée qu’avec des garçons dans ma classe, on était 4 filles sur 35 ! Il y a ce côté intimidant, au début je me sentais un peu à l’écart, surtout que c’était des garçons très doués dans ces matières-là… mais au cours de l’année on s’est affirmées, puis la première de la classe était une fille ».

D’après les derniers chiffres, 40 % des lycéennes de terminale postulent chaque année à des études scientifiques et technologiques sur Parcoursup, mais seule la moitié d’entre elles intègrent réellement ces filières. C’est donc une situation déjà très inégalitaire que récupèrent les établissements d’études supérieures, comme ici à Paris-Saclay.

Un manque de mixité face auquel l’université a décidé d’agir, main dans la main avec sa fondation.

Bourses, ateliers de sensibilisation : les initiatives pour féminiser se multiplient

Pour Anne-Sophie Beauvais, directrice de la Fondation Université Paris Saclay, « notre position de leader, nous sommes treizième au classement Shanghai, nous oblige à être exemplaire sur le sujet [de la féminisation des filières scientifiques et technologiques] », explique-t-elle. Elle en a donc fait l’engagement principal de sa fondation, mais aujourd’hui encore, seuls 15 % des étudiants de l’école doctorale en mathématiques de Saclay sont des filles, alors les initiatives pour diminuer ces inégalités ne manquent pas, et suivent plusieurs préconisations du rapport sénatorial. « Il y a par exemple des bourses, des ateliers de sensibilisation aux sciences à destination des filles uniquement… On a aussi créé une offre « carrières » dédiée aux filles, avec l’idée de former les jeunes femmes à tout ce qui va être négociations salariales, développement du leadership… », détaille la vice-présidente Egalité de l’université, Clotilde Coron.