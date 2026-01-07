C’est un enjeu majeur pour l’inclusion des enfants en situation de handicap : le manque d’AESH, les accompagnants d’élèves en situation de handicap. Ils sont présents aux côtés des élèves pour leur permettre de suivre une scolarité en milieu ordinaire. A la rentrée 2025, près de 50.000 postes n’étaient pas pourvus, sur un total de 352.000 élèves ayant droit à un AESH. Un manque énorme.

« Remettre à leur juste valeur ces personnels »

Pour tenter de rendre le métier plus attractif, les sénateurs du groupe PS ont déposé une proposition de loi (PPL) pour fonctionnariser les AESH et « garantir une meilleure inclusion des élèves ». Ce texte de la sénatrice PS Marie-Pierre Monier crée un nouveau corps de la fonction publique de catégorie B pour les AESH, « pour remettre à leur juste valeur ces personnels devenus, en quelques années, le deuxième métier de l’éducation », souligne la sénatrice PS de la Drome.

De quoi, espère l’auteure du texte, répondre aux problématiques inhérentes aux accompagnants d’élèves en situation de handicap. A savoir « une très grande précarité, un salaire moyen de 850 euros par mois, inférieur au seuil de pauvreté, un temps partiel subi », pointe Marie-Pierre Monier, avec des AESH souvent obligés d’avoir un second travail pour vivre, parfois « jusqu’à plus de 10 enfants à accompagner » ou encore un manque criant de formation, avec des personnels qui peuvent attendre jusqu’à un an pour être formés aux spécificités de l’enfant qu’ils accompagnent. Derrière, ce sont directement les élèves concernés qui en pâtissent.

Les AESH avec 3 ans d’ancienneté intégrés automatiquement

Encore faut-il avoir eu la chance d’avoir un AESH. 14 % des notifications de la MDPH (maison départementale des personnes handicapées), qui donnent le droit d’avoir un AESH, n’étaient pas respectées à la rentrée, faute souvent de candidats suffisants. Sur les près de 50.000 postes vacants en septembre, le ministère de l’Education avait pu ramener ce chiffre à 42.000 avant les vacances de la Toussaint. Et si un AESH est obtenu, bien souvent, le nombre d’heures notifiées par la MDPH n’est pas respecté.

En leur permettant de devenir fonctionnaire – en intégrant ceux qui ont plus de 3 ans d’ancienneté, avec un concours pour les autres – les sénateurs PS espèrent rendre la fonction d’AESH plus attrayante, notamment en « garantissant une progression de carrières » et en « professionnalisant leur métier ». De quoi créer « un choc d’attractivité », selon la sénatrice PS Colombe Brossel, co-auteure du texte. Le cadre existant, qui exclut la pause méridienne et le périscolaire du temps de travail des AESH, est maintenu. Le texte vise surtout à créer ce nouveau statut, laissant à la part réglementaire la question de la durée de travail et des moments d’intervention.

Une réforme qui coûte 1,4 milliard d’euros supplémentaires

Cette réforme a un coût, estimé par le ministère à « 4,4 milliards d’euros », selon la sénatrice de la Drome, qui rappelle que la suppression de l’ISF a fait perdre 4 milliards d’euros aux caisses de l’Etat… Précision utile : le coût actuel de l’embauche des AESH est déjà de « 3 milliards d’euros » par an, souligne Colombe Brossel. Le coût supplémentaire serait donc de 1,4 milliard d’euros. Le prix pour « améliorer la réussite scolaire des enfants et leur insertion professionnelle », souligne Marie-Pierre Monier. Mais dans les faits, tous les enfants handicapés n’ont pas les mêmes chances. « L’école inclusive est sur le point de craquer », alerte Colombe Brossel, qui insiste :