Public Sénat
Le direct

Mineurs et réseaux sociaux : un vent d’interdiction va souffler sur l’Europe 

Alors que la France a interdit fin janvier les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, plusieurs pays européens devraient faire de même. La balle est dans le camp de la Commission européenne pour mettre en œuvre techniquement l’application de cette interdiction et mieux réguler les plateformes numériques qui hébergent ces réseaux, notamment les géants de la tech américains. C’est le débat de la semaine dans Ici l’Europe, sur France 24, LCP et Public Sénat (diffusée samedi à 16h30).
Alexandre Poussart

Par Alexandre Poussart

Temps de lecture :

4 min

Publié le

C’est une première en Europe. L’Assemblée nationale a voté, fin janvier, l’interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans. Une interdiction qui vise à protéger les jeunes des effets nocifs de ces réseaux : trouble de l’attention, stress et anxiété, exposition à la violence, harcèlement… “Le constat du danger de ces plateformes pour la santé mentale des jeunes est désormais partagé. Début 2024, le président de la République Emmanuel Macron avait lancé une commission d’experts sur les effets des écrans sur les enfants, et parmi les conclusions, il y avait cette majorité numérique”, se réjouit Stéphanie Yon-Courtin, eurodéputée française, membre du groupe centriste Renew au Parlement européen, interrogée dans l’émission Ici l’Europe, sur France 24, LCP et Public Sénat (diffusée samedi à 16h30). 

Alors que le Parlement européen a voté, en novembre dernier, un rapport préconisant cette interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, plusieurs Etats-membres de l’Union européenne souhaitent emboîter le pas de la France. C’est le cas de l’Espagne, du Portugal, du Danemark ou encore de la Roumanie. A l’automne dernier, l’Australie a été le premier pays au monde à adopter cette interdiction. “Je ne suis pas sûr que cette mesure fonctionne réellement, car les jeunes trouveront toujours un moyen de contourner cette interdiction”, estime Ivaylo Valchev, eurodéputé bulgare, membre du groupe des Conservateurs et Réformistes européen, à la droite de l’hémicycle. “Comme on dit en Bulgarie, la loi est une porte au milieu du champ. On peut passer par cette porte mais on peut aussi la contourner.” 

“Les contournements existeront toujours mais il faut une protection minimale de nos jeunes”, lui répond son homologue française. “C’est la même situation que pour l’alcool, interdite aux moins de 18 ans. Mais quel jeune n’a pas essayé de boire un peu d’alcool avant cet âge ?”

Dans le cadre de son plan de lutte contre le cyberharcèlement présenté ce mardi, l’Union européenne va mettre en place un groupe d’experts sur la protection de l’enfance afin de la conseiller sur une future restriction d’âge à l’échelle européenne.

Un système de vérification d’âge solide

Si chaque Etat-membre peut voter l’interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, la mise en œuvre technique de cette mesure relève de la compétence de la Commission européenne qui régule le secteur du numérique en Europe. Une carte d’identité numérique est testée en ce moment dans 5 pays de l’UE, dont la France, afin de permettre une identification sécurisée des utilisateurs des plateformes. 

Une possible atteinte aux données personnelles et de surveillance politique, estime l’eurodéputé bulgare Ivaylo Valchev, qui prend l’exemple “d’un jeune qui deviendrait journaliste par la suite. Toutes ces traces numériques pourraient être utilisées contre lui par le pouvoir.”   

Un aveu d’échec dans la régulation des plateformes numériques

Cette interdiction des réseaux sociaux aux mineurs révèle-t-elle l’échec de la régulation européenne des plateformes numériques qui les hébergent, notamment les géants de la tech américains ? L’Union européenne a pourtant adopté ces dernières années le règlement sur les services numériques (DSA pour Digital Services Act) qui oblige ces plateformes à lutter contre les contenus violents, la désinformation et faire la transparence sur leurs algorithmes. D’ailleurs la justice française enquête actuellement sur Grok, l’intelligence artificielle de ce réseau social X (ex-Twitter), propriété d’Elon Musk, qui détourne de personnes réelles pour les dénuder.

“J’ai appelé à suspendre Grok pendant 6 mois si jamais cette IA continue à dénuder des femmes. Le principe est simple : ce qui est interdit dans la vie réelle doit l’être sur le numérique”, rappelle Stéphanie Yon-Courtin.  

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Macron in a classroom during a visit to the Ecole primaire d’application Blanche
7min

Éducation

Emmanuel Macron relance le débat sur les rythmes scolaires : « Le président se comporte comme un éléphant dans un magasin de porcelaine »

Emmanuel Macron a redit son attachement à une réforme des rythmes scolaires, avec des vacances d’été plus courtes, à rebours des conclusions rendues en novembre par la Convention citoyenne. Au Sénat, certains élus, à l’instar du LR Max Brisson, reprochent au chef de l’Etat de ne pas mesurer les implications sociales et économiques d’une telle réforme.

Le

Paris: Salon europeen de l Education
2min

Éducation

Parcoursup 2026 : le coup d'envoi est lancé

La phase d’inscription de Parcoursup, la plateforme d’admission post-bac a ouvert en ce lundi 19 janvier. Une session 2026 marquée par des nouveautés.

Le

Paris – Manifestation AESH
7min

Éducation

« L’école inclusive est sur le point de craquer » : les sénateurs PS veulent fonctionnariser les AESH pour créer « un choc d’attractivité »

Dénonçant la « très grande précarité » des accompagnants d’élèves en situation de handicap, les sénateurs PS veulent créer un nouveau corps de fonctionnaire pour les AESH, dont le salaire moyen est de 850 euros. De quoi rendre le métier plus attractif, alors qu’il manquait 50.000 accompagnants à la rentrée 2025.

Le

Mineurs et réseaux sociaux : un vent d’interdiction va souffler sur l’Europe 
6min

Éducation

Enseignement supérieur : le ministre annonce « des assises » en janvier sur le financement des universités

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace, a annoncé mardi soir, devant le Sénat, l'organisation d'assises sur le financement des universités en janvier 2026. Alors que les élus examinaient les crédits dévolus à la Recherche et à l’Enseignement supérieur dans le prochain budget, les débats se sont largement focalisés sur la situation des universités, dont les trésoreries sont bousculées par un nombre grandissant de dépenses contraintes.

Le