Parcoursup 2026 : le coup d’envoi est lancé

Depuis ce matin, environ un million de lycéens et d’étudiants en réorientation peuvent saisir jusqu’à dix voeux en formation continue, autant en apprentissage jusqu’au 12 mars 2026. Ils pouvaient consulter les offres de formation mi-décembre. Le principe reste le même que les autres années, mais l’offre de formation franchit un nouveau cap avec un ensemble de 25 000 cursus référencés.

La nouveauté de cette année c’est la création de la Licence Professorat des Écoles (LPE). Accessible dès le post-bac, cette filière doit permettre de former de futurs enseignants dès la première année universitaire. Une réforme structurelle avec laquelle le Ministère espère faire face à la pénurie de candidats aux concours.

Autre nouveauté : l’accès aux informations sur les formations est élargi. Les établissements ont dû enrichir leurs fiches formation avec des rapports plus détaillés sur les critères de sélection réels de la session 2025 (les mentions au Bac, spécialités et nombre d’admis de la session antérieure).

La plateforme facilite le traitement des candidatures pour les établissements d’études supérieures, mais la procédure n’en reste pas moins stressante pour les futurs étudiants : en 2025, 84% des lycéens voyaient en Parcoursup une source de stress, selon le ministère. Pour pallier ces inquiétudes, le gouvernement met en place un numéro vert, ou encore un canal sur la messagerie WhatsApp, afin de répondre à toutes les questions des élèves et de leurs parents.

Pauline Michel et Tiago Kuban