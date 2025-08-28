Public Sénat
Le direct
Paris: E.. Borne conference de presse de rentree scolaire
Conference de presse d'Elisabeth Borne, ministre de l'Education nationale, de l Enseignement superieur et de la Recherche, /Credit:ISA HARSIN/SIPA/2508271631

Rentrée scolaire : les mathématiques font leur grand retour au baccalauréat

À l’occasion de sa conférence de presse de rentrée, la ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, a détaillé sa feuille de route. Parmi les mesures phares, une révision en profondeur des modalités d’évaluation du baccalauréat et le retour des mathématiques dans les épreuves anticipées.
Emma Bador-Fritche

Par Emma Bador-Fritche

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

Près de 12 millions d’élèves reprennent le chemin de l’école ce lundi, pour une rentrée placée sous tension politique, alors que le gouvernement doit faire face à un vote de confiance initié par François Bayrou. « Aujourd’hui, ma seule et unique boussole, c’est la rentrée », a affirmé la ministre, qui s’est attachée à présenter une série de mesures notamment sur les modalités des examens lors de sa conférence de presse de rentrée.

Un contrôle continu repensé

Depuis la réforme Blanquer de 2019, le contrôle continu représente 40 % de la note finale du bac. Mais son fonctionnement, jugé anxiogène et source d’inégalités, va évoluer. Dès cette rentrée, toutes les évaluations ne compteront plus automatiquement. Seules certaines épreuves, dites « certificatives », seront prises en compte pour le diplôme et pour Parcoursup. Les autres, qualifiées de pédagogiques, serviront uniquement à mesurer les progrès des élèves et seront communiquées aux familles sans impact direct sur l’examen. « Je souhaite que le contrôle continu soit repensé pour diminuer la pression sur les élèves et refléter plus fidèlement leur niveau », a expliqué Élisabeth Borne. Chaque lycée devra établir un « plan local d’évaluation » précisant quelles notes sont retenues. Les équipes pédagogiques disposent jusqu’aux vacances de la Toussaint pour le finaliser. Mais l’annonce, faite à la veille de la prérentrée, suscite déjà des critiques. Les syndicats d’enseignants dénoncent une décision prise sans concertation.

Un rattrapage plus exigeant

La ministre a également annoncé un durcissement des conditions d’accès au rattrapage. Actuellement, des candidats ayant obtenu une moyenne inférieure à 8/20 peuvent encore espérer être repêchés par le jury. Ce ne sera plus le cas. À partir de la session 2026, seuls les élèves ayant obtenu au moins 9,5 de moyenne pourront se présenter aux épreuves orales de rattrapage. Les « points de jury », parfois supérieurs à 100 aujourd’hui, seront plafonnés à 50. « Aucun élève ne pourra obtenir le bac sans avoir atteint au moins 9,5 de moyenne », a insisté la ministre.

Le retour des mathématiques en première

Autre évolution majeure, l’instauration, dès juin 2026, d’une nouvelle épreuve anticipée de mathématiques en classe de première, pour les voies générale et technologique. D’une durée de deux heures et dotée d’un coefficient 2, cette épreuve s’ajoute à celle de français. Elle comportera deux parties, des QCM et calculs (6 points), ainsi que deux à trois exercices indépendants (14 points). La calculatrice ne sera pas autorisée. Cette réintroduction vise à réaffirmer la place des mathématiques dans le parcours scolaire, après leur retrait partiel lors de la précédente réforme.

Restaurer « la valeur du diplôme »

Pour Élisabeth Borne, ces ajustements visent à consolider la légitimité du baccalauréat, obtenu en 2025 par 96,4 % des candidats en filière générale, contre 91,1 % en 2019. « Je ne veux pas laisser s’installer le doute sur la valeur de ce diplôme », a-t-elle martelé. La ministre insiste, le bac doit à la fois « certifier l’acquisition des connaissances à l’issue de la scolarité » et « garantir la capacité à réussir dans l’enseignement supérieur ».

Reste à savoir si cette nouvelle réforme, qui s’ajoute aux nombreuses transformations déjà engagées depuis 2018, saura convaincre enseignants, élèves et parents.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

COLOMBES: une ecole elementaire face a la canicule
8min

Éducation

Canicule et écoles fermées : pourquoi la France tarde-t-elle à adapter ses bâtiments scolaires aux fortes chaleurs ?

Face à la canicule, plusieurs collectivités ont préféré laisser leurs établissements scolaires fermés, les bâtiments étant souvent mal adaptés à la chaleur. Depuis 2019, la loi impose aux bâtiments publics des objectifs en matière de consommation d’énergie et d’isolation thermique, mais l’adaptation du parc scolaire, qui devrait mobiliser plusieurs dizaines de milliards d’euros sur la décennie, reste un défi de taille.

Le

Back to school in Bordeaux
7min

Éducation

« On amuse la galerie », « ça m’agace », « regret sur le périmètre » : la convention citoyenne sur les temps de l’enfant passe mal chez les sénateurs

Voulue par Emmanuel Macron, la convention citoyenne sur les temps de l’enfant doit mener une réflexion notamment sur la question sensible des rythmes scolaires, dont la durée des grandes vacances. Au Sénat, les sénateurs pointent soit le principe même de la convention, ou regrettent un champ de travail trop restreint, ou tombant à côté.

Le

Rentree scolaire avec Uniforme Ecole Ronchese Nice
8min

Éducation

« Un système éducatif en situation d’échec » : le constat sévère de la Cour des comptes sur l'école primaire

Rythmes scolaires, attractivité du métier d’enseignant, niveau des élèves… Dans un rapport publié ce mardi 20 mai, la Cour des comptes établit un bilan général du fonctionnement de l’école primaire. Dans leur rapport, les Sages font état d’un « système éducatif en situation d’échec », d’inégalités croissantes entre les élèves et d’un manque d’attractivité du métier de professeur des écoles préjudiciable à la qualité d’enseignement.

Le