Public Sénat
Le direct

Assurance chômage : « On n’ira pas sur une négociation qui demande un milliard d’euros d’économies, comme le veut le patronat », prévient Marylise Léon

Alors que les négociations sur l’assurance chômage approchent de leur terme, la numéro 1 de la CFDT pointe du doigt les demandes des organisations patronales. « Elles veulent faire un maximum d’économies. Nous, on veut régler les problèmes, notamment liés à la rupture conventionnelle », avance Marylise Léon.
Public Sénat

Par Public Sénat

Temps de lecture :

3 min

Publié le

A moins d’une semaine de l’ultime réunion de négociation entre partenaires sociaux, qui sont rassemblés depuis début janvier sur la question de l’assurance chômage, la secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon, n’entend pas suivre les demandes du patronat.

A l’origine, « on a eu une lettre de cadrage, qui a été retirée, qui nous demandait initialement 4 milliards d’euros d’économies par an. La CFDT a dit, ce n’est même pas la peine d’y réfléchir et nous imposer d’ouvrir des négociations en ces termes », rappelle la responsable de la CFDT.

« Plus le contrat est court, plus ça doit coûter à l’employeur »

Mais aujourd’hui, elle prévient : « On n’ira pas sur une négociation qui demande un milliard d’euros d’économies, comme le demandent les organisations patronales. Elles veulent faire un maximum d’économies. Nous, on veut régler les problèmes, notamment liés à la rupture conventionnelle », soutient Marylise Léon, qui veut aussi « travailler à lutter contre les contrats courts. […] Ce sont des situations extrêmement précaires, ça coûte aussi à l’assurance chômage ».

Son organisation fait une proposition sur le sujet. « La CFDT dit qu’il faut pouvoir taxer les contrats de travail, en fonction de leur durée. Plus le contrat est court, plus ça doit coûter à l’employeur, pour l’encourager à faire des contrats plus longs », met sur la table la numéro 1 du syndicat réformiste, qui confirme que les discussions sont « tendues » avec le patronat, « car les chiffres du chômage repartent à la hausse ».

« La fraude sociale est extrêmement minime »

Interrogée par ailleurs sur le projet de loi de lutte contre la fraude, pour lequel le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, s’est dit « favorable » à ce que les allocations chômage ou prestations sociales puissent être suspendues en cas de « suspicion sérieuse de fraude », la responsable de la CFDT s’y oppose.

« Je suis persuadée que le problème aujourd’hui n’est pas la fraude sociale. France Travail fait des contrôles réguliers sur la recherche réelle d’emploi par les allocataires. Il y a entre 2 et 3 % de fraude, c’est extrêmement minime », souligne Marylise Leon, qui ajoute que « ceux qui ont besoin de ce coup de main ponctuel ne sont pas tous à profiter d’un système ». Le dire « est extrêmement délétère », met en garde la secrétaire générale de la CFDT.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Paris: Meeting between Patrick Martin of MEDEF and the Prime minister Matignon
8min

Emploi

Un CDI pour les jeunes « pouvant être rompu sans motif durant les premières années » : le Medef veut-il faire renaître le CPE ?

Dans un document distribué la semaine dernière lors d’une réunion des partenaires sociaux, le Medef a proposé plusieurs mesures relatives à « l’emploi des jeunes ». L’une d’elles ? L’instauration d’un CDI « pouvant être rompu sans motif dès les premières années ». De quoi réduire le taux de chômage de cette partie de la population, selon l’organisation patronale. Une idée dénoncée par les syndicats, qui y voient le retour d’une forme du décrié CPE (contrat première embauche).

Le

Assurance chômage : « On n’ira pas sur une négociation qui demande un milliard d’euros d’économies, comme le veut le patronat », prévient Marylise Léon
5min

Emploi

Coupes budgétaires dans l’apprentissage : un sujet « pas complètement finalisé », selon le ministre Jean-Pierre Farandou

« L'intention n'est pas de mettre à mal l’apprentissage », s’est défendu le ministre du Travail lors d’une audition au Sénat, interrogé sur les nouvelles réductions budgétaires prévues sur cette politique. Il précise que de nouvelles données sur le nombre de contrats signés seront connues dans les prochaines semaines, et assure que les travaux parlementaires seront « clés ».

Le