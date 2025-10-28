Le chômage a augmenté au troisième trimestre 2025, en particulier chez les jeunes

La hausse est marquée, mais traduit les effets de la réforme de France Travail. Selon les chiffres publiés ce 28 octobre par la Dares, le département des études du ministère du Travail, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire sans aucune activité, a augmenté de 1,6 % au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième. Sur un an, la hausse atteint 7,6 %. Cet été, le nombre de demandeurs d’emploi de cette catégorie a atteint 3,26 millions.

Cette augmentation estivale est le fruit de plusieurs facteurs, comme l’inscription automatique d’allocataires du RSA et de jeunes en parcours d’insertion. Le nouveau parcours des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du RSA, modifié par la loi pour le plein-emploi, est en vigueur depuis le 1er janvier. Sans les nouveaux inscrits automatiques, le nombre de chômeurs de catégorie A aurait augmenté de seulement de 0,7 % sur un trimestre et de 6,3 % sur un an, précise la Dares.

Une tendance à la baisse, en ne tenant pas compte des nouvelles règles sur les radiations

La baisse du nombre de radiations explique aussi les chiffres communiqués ce mardi. Un nouveau régime de sanctions est en effet entré en vigueur début juin. Le nombre de radiations est tombé à 2 000 par mois au troisième trimestre, contre 45 000 par mois au premier trimestre 2025. Sans changement des règles de sanctions, le nombre d’inscrits au troisième trimestre 2025 aurait diminué 1 % pour la catégorie A, selon le ministère, pour lequel « ce sont ces évolutions qui reflètent le mieux la situation conjoncturelle du marché du travail ». Joint par l’AFP, le ministère considère que le « marché du travail reste solide » et que « la dynamique » de l’emploi est « préservée ».

Hausse très marquée du chômage chez les jeunes

La CGT a dénoncé dans un communiqué cette hausse, dont les jeunes sont « les premières victimes ». Le chômage des moins de 25 ans a augmenté sur le trimestre de 6,8 % en catégorie A et de 4,4 % pour les catégories A, B et C (activité réduite). Sur un an, il a bondi de 29,8 % pour ceux sans aucune activité et de 19,5 % en incluant l’activité réduite.

Pour l’ensemble des trois catégories de chômeurs tenues de chercher un emploi (A, B et C), le nombre de chômeurs a progressé de 1,5 % sur le trimestre et de 5,3 % sur un an. Leur nombre s’élève désormais à 5,7 millions.