Public Sénat
Le direct
Crédit : Romain Doucelin / SIPA/SIPA/2508181454

Réchauffement climatique : l’été 2025 a coûté 43 milliards d’euros à l’Europe

Vagues de chaleur, sécheresses, inondations… L’été 2025, a été marqué par une météo extrême. L’Espagne, la France et l’Italie figurent parmi les pays les plus touchés par ces catastrophes climatiques, d’après une étude publiée ce lundi 15 septembre par des économistes.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Mis à jour le

43 milliards d’euros, c’est le coût engendré par les événements météorologiques qui ont frappé l’Europe cet été, révèle une étude dirigée par Sehrish Usman de l’université de Mannheim (Allemagne) avec deux co-auteurs de la Banque centrale européenne. Ces pertes économiques ne sont toutefois qu’un début, alerte les économistes.

Ce constat s’appuie sur des données météorologiques et sur des modèles économiques d’estimation des dommages causés par les catastrophes météorologiques estivales, qui n’ont de cesse de s’intensifier du fait du réchauffement climatique.

Des « effets immédiats », mais pas que

L’étude recense les conséquences directes du dérèglement climatique : destruction de routes, d’immeubles, ou de récoltes lors d’inondations… Mais alerte aussi sur celles indirectes, comme les pertes de production liées au temps de reconstruction d’une usine, les pertes en vie humaine, ou les coûts liés à l’adaptation aux nouvelles conditions météorologiques.

Sans oublier les répercussions à plus long terme encore, puisque « le véritable coût des événements extrêmes », s’étend en réalité « bien au-delà de ses effets immédiats », avertit Sehrish Usman, à la tête de l’étude. Entre autres : une inflation à plus ou moins long terme, induite par la raréfaction ou la destruction de certains produits à cause de la sécheresse. Des pertes économiques de 43 milliards d’euros engendrées par l’été 2025, qui pourraient ainsi grimper jusqu’à 126 milliards, d’ici 2029, si sont pris en compte ces impacts moins directs.

Les pays du sud du continent européen, à l’instar de l’Espagne, de la France et de l’Italie sont ceux ayant supporté les plus grosses pertes, chiffrées à 10 milliards d’euros, révèle cette étude. Un coût lourd, susceptible de dépasser les 30 milliards d’euros à moyen terme, pour des territoires qui ont été frappés par de violents épisodes de canicule et de sécheresse.

En Europe centrale et septentrionale, les dommages économiques recensés sont moins conséquents, mais les inondations s’y font de plus en plus récurrentes. Le coût de ces catastrophes écologiques devrait, alors, lui aussi, tendre à augmenter.

Des chiffres probablement en deçà de la réalité

Déjà lourds, ces bilans économiques pourraient en fait se situer bien en dessous des chiffres réels. En cause : la difficulté à prendre en compte les conséquences cumulées, les vagues de chaleur et de sécheresse coïncidant généralement, et certains impacts du dérèglement climatique, comme les incendies.

Les pertes économiques calculées par les réassureurs ne couvrant que les dommages matériels, les coûts liés à d’autres effets indirects, notamment les baisses de productivité induites par la chaleur, peinent aussi à être correctement comptabilisés, avertit l’étude.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

« Peasant Banquet » Held in Protest Against the Duplomb Bill
5min

Environnement

Agriculture : la bataille autour de la loi Duplomb n’est pas terminée  

La gauche rêve d’abroger la proposition de loi Duplomb-Menonville sur l’agriculture, à laquelle se sont opposés plus de 2 millions de citoyens dans une pétition fin juillet. Le co-auteur du texte, le sénateur LR Laurent Duplomb, ne s’interdit pas, lui, de revoir sa copie pour proposer à nouveau l’autorisation du pesticide néonicotinoïde, l’acétamipride, censurée par le Conseil constitutionnel.

Le

Illustration : flora
8min

Environnement

Pesticides : quelles sont les alternatives à l’acétamipride ?

Alors que la réautorisation sous conditions de l’acétamipride met en émoi le pays, entre partisans et opposants, l’Anses a déjà émis des avis à son sujet, avec des propositions d’alternatives. Quelles sont-elles ? Sont-elles vraiment efficaces ?

Le

FRANCE – MINISTERS VISIT ANGRY FARMERS AT NATIONAL ASSEMBLY
6min

Environnement

Pesticides : un décret met le feu aux poudres, les oppositions accusent l’exécutif de « mise sous tutelle » de l’Anses

Un décret paru le 10 juillet, qui prévoit que l’Anses prenne en compte les priorités du ministère de l’Agriculture dans la fixation de son calendrier d’autorisations de mise sur le marché. Il cristallise les oppositions contre lui. Il est accusé de « mettre sous tutelle » l’agence indépendante, alors que la contestation contre la loi Duplomb est déjà très vive.

Le