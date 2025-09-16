Public Sénat
Le direct
Toulon: 25th Franco-German Ministerial Council (CMFA)
Crédit : Laurent Grandguillot- Poo/SIPA/2508291842

Bijoux de Rachida Dati : une enquête a été ouverte pour non déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Le quotidien Libération avait affirmé au mois d’avril que la ministre de la Culture démissionnaire avait omis de déclarer 19 bijoux, pour un montant total de 420 000 euros. Après plusieurs signalements, une enquête a été ouverte.
Basile Bayeux

Par Basile Bayeux

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Une enquête a été ouverte à la suite des signalements sur des bijoux que Rachida Dati, ministre de la Culture démissionnaire, aurait omis de déclarer à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), a appris l’AFP.

Les faits ont été signalés à la justice, notamment le 18 juin par le militant écologiste anticorruption de Grenoble Raymond Avrillier, ou le 26 juin par l’élu socialiste et sénateur parisien Rémi Féraud.

Mise en cause au mois d’avril par le journal Libération, l’intéressée s’était défendue début mai en disant qu’elle n’avait « rien à régulariser », et qu’elle n’a « jamais été prise en défaut sur aucune déclaration. Donc ce n’est pas aujourd’hui que ça va commencer ». Elle avait également annoncé porter plainte contre le journal pour diffamation.

Le quotidien avait fait état d’une déclaration de « quelque 5,6 millions d’euros sous forme de biens immobiliers en France et au Maroc, comptes courants, assurances-vie ou produits d’épargne », mais aucun bijou n’y était mentionné. Les responsables politiques doivent cependant les déclarer lorsque qu’ils dépassent les 10 000 euros.

L’enquête a été confiée à la brigade financière et anti-corruption de la police judiciaire de la préfecture de police, a précisé la HATVP.

Lire aussi : La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : comment ça marche ?

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Buste de Marianne
4min

Institutions

Municipales : la parité au sein des conseils municipaux progresse

La place des femmes dans les conseils municipaux, y compris au poste de maire, est en augmentation depuis les dernières municipales, selon une étude de la Caisse des dépôts. Si les disparités restent marquées en fonction du territoire et du type de mandat, un nouveau texte de loi sur la parité dans les communes de moins de 1 000 habitants pourrait bousculer la donne aux prochaines municipales.

Le

9min

Institutions

Quatre Premiers ministres en trois ans : la Ve République à bout de souffle ?

ANALYSE – Le départ de François Bayrou interroge la solidité de notre cadre institutionnelle, alors que la France multiplie les crises politiques depuis la dissolution de 2024. Interrogés par Public Sénat, historiens et professeurs de droit public ciblent moins la Constitution qu’un personnel politique toujours rétif au compromis, à la fois par tradition et par pragmatisme.

Le

Brüssel, Belgien, 27.06.2025: Europa-Gebäude: Europäischer Rat: L-R: Donald Tusk, António Costa, Ursula von der Leyen in
4min

Institutions

Discours sur l’Etat de l’Union : Ursula von der Leyen attendue au tournant

C’est le rendez-vous traditionnel de la rentrée sur la scène européenne. Mercredi 10 septembre, la présidente de la Commission prononcera à Strasbourg son discours sur l’Etat de l’Union, sorte de discours de politique générale qui doit lui permettre de tracer les grands enjeux pour l’année à venir. Mais après un été marqué par un accord douanier décrié avec Donald Trump, le discours d’Ursula von der Leyen est très attendu par les eurodéputés, dont certains n’ont pas de mots assez durs envers la présidente de la Commission.

Le