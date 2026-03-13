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Maire et echarpe tricolore
Maire avec son écharpe tricolore.

Elections municipales : au fait, à quoi ça sert un maire ?

Les 15 et 22 mars prochains, les maires seront élus ou réélus pour un mandat de six ans. Incarnation du pouvoir exécutif au sein des communes, les édiles pilotent les services municipaux mais ils sont également chargés de veiller au respect des lois de la République. Explications.
Romain David

Par Romain David

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Ils sont 36 000 en France, et souvent en première ligne face aux citoyens. Les maires coupent des rubans, vous présentent leurs vœux le 1er janvier et parfois vous marient. Mais connaissez-vous précisément les attributions de leur fonction ? Le maire est élu pour un mandat de 6 ans, il incarne le pouvoir exécutif de la commune. Son rôle se divise en deux grands volets, à la fois premier magistrat de sa commune et agent de l’Etat.

Le maire supervise les services communaux, comme la gestion des déchets, les transports ou la cantine scolaire. Il a également la main sur les questions d’urbanisme, par exemple en délivrant des permis de construire, tout en veillant à respecter les règles générales d’aménagement du territoire. Pour autant, il serait réducteur et caricatural de l’imaginer comme un simple « chef de village ». Le maire ne dirige pas tout, tout seul. Il est d’abord là pour veiller à la bonne exécution de décisions qui sont votées par le Conseil municipal, à commencer par le budget qu’il a la charge de préparer et de proposer aux élus.

Le conseil municipal s’exprime notamment sur la mise en place ou la suppression de services municipaux, la gestion du patrimoine communal, le développement économique de la ville et certains travaux, comme la construction d’une nouvelle école, d’un parking, d’une piste cyclable ou le ravalement d’une chaussée.

Dans les grandes villes, le maire a la possibilité de confier une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints. En 2020, à l’issue de sa réélection à Paris, Anne Hidalgo avait nommé pas moins de 37 adjoints. Marseille en compte 29 et Lyon 24.

Officier de police judiciaire et d’état civil

S’il est là pour être à l’écoute de ses concitoyens, le maire est aussi là pour faire respecter l’ordre public et veiller à l’application des lois dans sa commune. Il remplit ainsi plusieurs fonctions administratives et judiciaires au nom de l’Etat, et pour lesquelles la loi lui accorde certains pouvoirs de police. Il peut, par exemple, limiter la vitesse dans une agglomération, interdire le stationnement, encadrer la vente d’alcool, et même faire fermer des établissements recevant du public, par exemple un bar, un restaurant ou un magasin, s’il estime qu’ils ne respectent pas la loi. En cas d’infraction aux arrêtés qu’il a pris, le maire à la possibilité d’infliger des amendes administratives, jusqu’à 500 euros.

Enfin, le maire veille à la mise à jour des registres d’état civil, au recensement de la population et à l’organisation des élections. Ce dimanche, c’est votre maire, candidat ou non, qui devra s’assurer que vous puissiez avoir accès à un bureau de vote à proximité de votre domicile.

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