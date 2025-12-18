Public Sénat
Rachida Dati en novembre 2025 - Jeanne Accorsini/SIPA

Enquête pour corruption visant Rachida Dati : son domicile, la mairie du 7e arrondissement et le ministère de la Culture perquisitionnés

La ministre de la Culture et candidate (LR) à la mairie de Paris a été perquisitionnée ce jeudi, après l’ouverture d’une nouvelle enquête pour corruption en octobre, selon des informations du Nouvel Obs et de « Complément d’enquête ».
Des perquisitions ont été menées par les policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) cet après-midi au domicile de Rachida Dati, au ministère de la Culture, ainsi qu’à la mairie du 7e arrondissement de Paris. Selon le Nouvel Obs et l’émission « Complément d’enquête » de France 2, ces perquisitions interviennent dans le cadre d’une enquête ouverte mi-octobre, pour des faits de « corruption active et passive », de « trafic d’influence d’agent d’une organisation internationale publique », d’« abus de bien social », d’« abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d’un mandat public », et de « recel et blanchiment ».

Deux juges saisis par le parquet national financier (PNF) sont chargés de faire la lumière sur les liens entre l’actuelle ministre de la Culture et l’entreprise GDF-Suez. Rachida Dati est soupçonnée par la justice d’avoir été rémunérée par l’énergéticien entre 2010 et 2011, pour un montant de 299 000 euros, sans en avoir déclaré la provenance, alors qu’elle disposait d’un mandat d’eurodéputée. La candidate LR à la mairie de Paris a toujours réfuté ces accusations. Ces nouvelles informations interviennent à trois mois du scrutin, alors qu’elle doit également comparaitre devant le tribunal correctionnel en septembre 2026 pour corruption et trafic d’influence passifs, aux côtés de Carlos Ghosn, l’ancien patron de Renault. Mi-avril, Libération affirmait également qu’elle avait omis 420 000 euros de bijoux dans ses déclarations de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, conduisant le parquet de Paris à ouvrir une enquête.

(Avec AFP)

