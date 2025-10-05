Nouveau gouvernement : douze ministres démissionnaires reconduits, Bruno Le Maire revient comme ministre des Armées

On prend les mêmes et on recommence. Vingt-six jours après sa nomination, le Premier ministre Sébastien Lecornu a procédé ce dimanche soir à une première salve de nominations gouvernementales, avec une architecture resserrée : seize ministres de plein exercice et deux ministres délégués. Douze des ministres démissionnaires du gouvernement de François Bayrou ont été reconduits à leur poste. Principale surprise : le retour au sein de l’exécutif de Bruno Le Maire, ministre de l’Economie pendant 7 ans, nommé cette fois au portefeuille des Armées.

Parmi les autres changements : Roland Lescure, souvent cité comme l’un des représentants de l’aile gauche de la macronie, est nommé ministre de l’Economie, des Finances et de la souveraineté industrielle. L’ancien ministre sarkozyste Éric Woerth devient ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement en remplacement de François Rebsamen. Par ailleurs, Aurore Bergé, maintenue comme ministre déléguée chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, devient également porte-parole du gouvernement, poste jusqu’ici occupé par la LR Sophie Primas.

Un premier Conseil des ministres est prévu lundi, à 16 heures. Ce gouvernement « est paritaire, il ressemble au socle commun. Il allie la stabilité et le renouvellement », salue-t-on dans l’entourage du Premier ministre Il allie la stabilité et le renouvellement. Une seconde salve de nomination de ministres délégués devrait intervenir en fin de semaine, mais Matignon assure que le gouvernement devrait rester « très serré ».

L’intégralité des membres du gouvernement nommés ce dimanche 5 octobre sont, selon l’ordre protocolaire :

Élisabeth Borne, ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ;

Manuel Valls, ministre d’Etat, ministre des Outre-mer ;

Gérald Darmanin, ministre d’Etat, garde des Sceaux, ministre de la Justice ;

Bruno Retailleau, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur ;

Bruno Le Maire, ministre d’Etat, ministre des Armées et des Anciens combattants ;

Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles de l’Autonomie et des Personnes handicapées ;

Roland Lescure, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique ;

Rachida Dati, ministre de la Culture ;

Éric Woerth, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et du Logement ;

Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ;

Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche ;

Annie Genevard, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire ;

Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics ;

Naïma Moutchou, ministre de la Transformation et de l’action publique, de l’Intelligence artificielle et du Numérique ;

Philippe Tabarot, ministre des Transports ;

Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative ;

Aurore Bergé, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Egalité femmes-hommes et de la Lutte contre les discriminations, porte-parole du gouvernement ;

Mathieu Lefèvre, ministre délégué auprès du premier ministre, chargé des Relations avec le Parlement.