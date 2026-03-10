Public Sénat
« Aujourd’hui sera, à nouveau, le jour le plus intense de frappes sur l’Iran », affirme le ministre américain de la Défense

Le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a affirmé ce mardi que les Etats-Unis continuaient d'intensifier leur campagne de frappes sur l'Iran, et a refusé de préciser la durée envisagée par Washington pour cette guerre, soulignant que la décision revenait à Donald Trump.
« Aujourd’hui sera, à nouveau, le jour le plus intense de frappes sur l’Iran », depuis le début de la guerre le 28 février, a affirmé le ministre lors d’une conférence de presse au Pentagone. « Le plus grand nombre d’avions de combat, de bombardiers, de frappes », a-t-il poursuivi.

Pete Hegseth a affirmé en outre que « les dernières 24 heures ont vu l’Iran lancer le plus faible nombre de missiles qu’ils ont été capables de lancer jusque-là ».

Interrogé sur la position des Etats-Unis après plus de 10 jours de guerre, le chef du Pentagone a vanté une « position très solide », mais a refusé de donner des précisions sur la durée envisagée du conflit. « Le président a établi une mission très spécifique à accomplir, et notre boulot c’est de l’accomplir sans relâche », a déclaré Pete Hegseth, ajoutant qu’il revenait à Donald Trump d’être « aux commandes ».

« Ce n’est pas à moi de conjecturer si c’est le début, le milieu, ou la fin » du conflit, a-t-il déclaré.

Donald Trump avait eu la veille les déclarations contradictoires sur la guerre en Iran, en laissant entendre qu’elle allait « bientôt » finir – ce qui a instantanément fait chuter les cours du pétrole – tout en affirmant que l’offensive allait continuer.

Il a assuré à la chaîne CBS que le conflit était « très en avance » sur le calendrier de quatre à cinq semaines qu’il avait évoqué par le passé.

Mais il a également affirmé devant les députés républicains – réunis dans une de ses propriétés près de Miami – que les Etats-Unis ne « s’arrêteraient pas avant que l’ennemi ne soit totalement et définitivement vaincu ».

Lors de sa conférence de presse mardi, Pete Hegseth a repris cette phrase mot pour mot et a ajouté : « Nous le faisons en suivant notre propre calendrier et à notre gré ».

