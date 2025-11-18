Public Sénat
Boualem Sansal : l’écrivain franco-algérien de retour en France

Incarcéré en Algérie pendant un an, Boualem Sansal a été libéré la semaine dernière. Après avoir rejoint l’Allemagne pour y être soigné, il vient de revenir en France, d’après son comité de soutien.
Par Aglaée Marchand

De retour en France ce mardi, Boualem Sansal a aussitôt été reçu à l’Élysée par Emmanuel Macron, selon un communiqué de la présidence. Le chef de l’État a salué la libération de ce « grand écrivain dont la dignité, la force morale et le courage ont été exemplaires », permise « par une méthode faite de respect, de calme et d’exigence ». Il a aussi tenu à réitérer ses remerciements envers « l’engagement » du président allemand Frank-Walter Steinmeier.

Emprisonné pendant un an en Algérie

Il cristallisait la crise diplomatique entre la France et l’Algérie depuis son emprisonnement en novembre 2024 pour « atteinte à l’unité nationale », quelques semaines après avoir pris position médiatiquement sur les frontières actuelles du Maroc. En mars 2025, Boualem Sansal avait été condamné à cinq ans de prison ferme et à une amende de 500 000 dinars. A 81 ans, il a finalement été gracié par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le 12 novembre dernier, à la suite d’une demande des autorités allemandes. Il avait ensuite rejoint la résidence de l’ambassadeur français en Allemagne pour recevoir des soins médicaux.

Aujourd’hui, il a finalement reposé les pieds sur le sol français. Son comité de soutien « salue avec une profonde émotion le retour en France de notre ami et compatriote », dans un communiqué. « Nous envoyons un salut fraternel à Boualem Sansal, ainsi qu’à sa famille qui a traversé avec dignité et courage cette épreuve longue, injuste et douloureuse », poursuit-il.

Le journaliste Christophe Gleizes toujours enfermé

C’est aussi l’occasion pour Emmanuel Macron de rappeler que « nous souhaitons ardemment la libération » du journaliste Christophe Gleizes, condamné à sept ans de prison en Algérie et où il doit être jugé en appel en décembre pour « apologie du terrorisme ». Un appel aussi relayé par le comité de soutien de Boualem Sansal. « Nous y travaillons », a fait savoir l’Elysée.

(Avec l’AFP)

