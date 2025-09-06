Public Sénat
“Dans la guerre en Ukraine, le plus isolé diplomatiquement c’est Donald Trump”, analyse ce chercheur

Alors que la trentaine de pays de la coalition des volontaires, soutiens de l’Ukraine, réunis à l’Elysée, s’est mise d’accord sur des garanties de sécurité, l’issue du conflit dépend toujours de la stratégie de Donald Trump qui pour l’instant va d’échec en échec. Face au conflit ukrainien, que peut faire l’Europe ? On en débat avec nos experts cette semaine dans l’émission Ici l’Europe, diffusée sur France 24, LCP et Public Sénat (tous les samedis à 16h30) 
C’est la priorité de l’Union européenne en cette rentrée : la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a réuni jeudi la coalition des volontaires, une trentaine de pays notamment européens, qui continuent à soutenir l’Ukraine depuis le désengagement américain. 26 pays se sont engagés à apporter des forces pour garantir la sécurité de l’Ukraine en cas de cessez-le-feu, « sur terre, en mer ou dans les airs ». Mais ces garanties de sécurité et cette présence future de forces européennes pour une paix à venir, ne permettent pas de faire avancer les négociations entre la Russie et l’Ukraine pour stopper le conflit, sujet sur lequel Donald Trump échoue depuis des mois. 

« Donald Trump n’obtient rien de Vladimir Poutine »

« Dans cette guerre en Ukraine, le plus isolé diplomatiquement, c’est Donald Trump », estime Sylvain Kahn, chercheur historien spécialiste de l’Europe, membre du Centre d’Histoire de Sciences Po. « On l’a vu tout au long de l’été, à chaque fois que Donald Trump pense pouvoir dire quelque chose à Vladimir Poutine, il ne se passe rien. » Au mois d’août dernier, le président américain avait reçu en grande pompe en Alaska son homologue russe pour un sommet sur la paix. Un événement soldé sans grandes avancées concrètes. « Donald Trump n’obtient rien. Toutes les idées qu’il essaye de communiquer à Vladimir Poutine ne sont pas retenues. Et pendant ce temps, l’ensemble des alliés de l’Ukraine s’organisent, que ce soient les Européens, mais aussi les Canadiens, les Australiens, les Japonais, le Royaume-Uni… Certes les Américains ont lâché les Européens en Ukraine mais l’ensemble des alliés de l’Ukraine continue à soutenir ce pays et à sanctionner la Russie. »

« Au contraire, Vladimir Poutine en profite pour intensifier les frappes russes sur l’Ukraine »

Christophe Préault, le directeur du site d’information Toute l’Europe est tout aussi critique sur la stratégie de Donald Trump pour obtenir la paix « Le président américain a multiplié les réunions cet été mais ça n’a rien donné. Au contraire, Vladimir Poutine a même intensifié les frappes russes en Ukraine et a endommagé les bâtiments diplomatiques de la délégation européenne dans le pays. On voit bien que l’action dite des États-Unis auprès de la Russie pour essayer d’obtenir un cessez-le-feu n’avance pas et au contraire, la stratégie de Poutine, c’est profitons-en, avançons et je donne des leçons aussi à ceux qui voudraient un petit peu me dire ce que je dois faire. »

« L’Union européenne peut faire beaucoup mieux dans son soutien militaire actuel à l’Ukraine »

Sans les Américains, l’Union européenne pourrait-elle aller plus loin dans son soutien à l’Ukraine ? La réponse est oui, pour le chercheur Sylvain Kahn. « Les Européens peuvent faire beaucoup mieux dans ce soutien militaire mais pour ça il faut le vouloir et il faut organiser des débats dans les Parlements nationaux des 27 Etats-membres. Ce qui est remarquable, c’est que toutes les enquêtes d’opinion depuis le mois de février 2022 montrent qu’il y a une constance dans les opinions publiques pour continuer à soutenir la politique de soutien à l’Ukraine et la politique de sanctions à la Russie. Il faut qu’on fasse beaucoup mieux car pour l’instant, ce soutien à l’Ukraine permet aux Ukrainiens de contenir l’agression et l’invasion russe au prix de dizaines et maintenant de centaines de milliers de morts, mais ne permet pas de gagner aux Ukrainiens de gagner la guerre. »

