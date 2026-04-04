Elections en Hongrie : Viktor Orbán joue son avenir politique et mène une campagne anti-Ukraine

Le 12 avril prochain, les capitales européennes auront les yeux tournés vers la Hongrie où se joue l’avenir politique de Viktor Orbán et donc de l’Union européenne. Des élections législatives se tiendront et le Premier ministre hongrois eurosceptique, au pouvoir depuis 16 ans, est en retard dans les sondages face à son adversaire, Péter Magyar, eurodéputé de centre droit, et leader du parti d’opposition Tisza.

Une défaite de Viktor Orbán serait une bonne nouvelle pour les défenseurs de l’Union européenne tant le bras de fer entre le Premier ministre hongrois et les institutions européennes se durcit ces derniers mois, autour de la guerre en Ukraine.

Viktor Orbán axe sa campagne sur l’hostilité à l’Ukraine et à l’UE

Un conflit que Viktor Orbán, fervent allié de la Russie, (il est allé rencontrer plusieurs fois Vladimir Poutine au Kremlin depuis le début de cette guerre), veut placer au centre de sa campagne, en jouant sur les peurs.

Le 15 mars dernier, jour de fête nationale, lors d’un meeting, il déclarait à ses sympathisants « Vous devez décider qui formera le gouvernement de la Hongrie, moi ou le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avec toute l’humilité qui s’impose, je me recommande moi-même. »

Ces dernières semaines, le dirigeant hongrois a franchi un pas supplémentaire dans l’hostilité à l’Ukraine, en utilisant son droit de veto au sein des 27, pour bloquer le prêt européen de 90 milliards d’euros dont les Ukrainiens ont besoin pour éviter la banqueroute en pleine guerre. Viktor Orbán justifie ce veto en accusant Kiev de tarder à réparer l’oléoduc Droujba, endommagé pendant la guerre, et essentiel pour l’approvisionnement de la Hongrie en pétrole russe. « Ces élections vont décider si la Hongrie continue sur la route européenne ou si elle change de chemin et va vers la Russie », estime Benedek Javor, ancien eurodéputé hongrois écologiste et représentant de la ville de Budapest auprès de l’Union européenne, interrogé dans l’émission Ici l’Europe, sur France 24, LCP et Public Sénat. Pour l’eurodéputé du Rassemblement national, Fabrice Leggeri, qui a participé, avec Marine Le Pen, à une réunion de soutien de Viktor Orbán à Budapest, « cette élection hongroise propose un choix entre une Europe des Nations, incarnée par Viktor Orbán, et une Europe sous la houlette de la Commission européenne de Madame von der Leyen, qui entend dicter sa politique aux peuples européens. » La présidente de la Commission qui a fait d’ailleurs l’objet d’affiches de campagne hostiles de la part de l’équipe Orban.

Des liens étroits entre le ministre des affaires étrangères hongrois et Moscou

De son côté, le chef de l’opposition et candidat Peter Magyar dénonce les liens entre le gouvernement hongrois et Moscou. « Que ce soit clair pour tout le monde, Viktor Orbán a fait entrer dans notre pays les agents russes et plus expérimentés pour interférer dans les élections et nous retirer une fois de plus notre bien le plus sacré la liberté de la Hongrie », assurait-il à ses supporters, lors de son meeting du 15 mars. Peter Magyar a pu surfer sur les polémiques qui éclaboussent le pouvoir de Viktor Orbán sur ce sujet. Ces dernières semaines, plusieurs révélations de la presse ont montré que le ministre des affaires étrangères hongrois Peter Szijjarto entretenait des échanges téléphoniques étroits avec le pouvoir russe, pendant les réunions du Conseil européen, et également pour œuvrer à la levée des sanctions de l’UE envers la Russie. Le ministre en question a reconnu qu’il échangeait avec la Russie considérée comme un « partenaire » par son pays.