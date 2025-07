Emmanuel Macron annonce que la France va reconnaître l’Etat de Palestine, Israël fustige cette décision

La décision française « récompense la terreur », a fustigé le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, en référence à l’attaque sans précédent du Hamas sur le sud d’Israël le 7 octobre 2023. « Soyons clairs : les Palestiniens ne cherchent pas à obtenir un Etat aux côtés d’Israël, ils cherchent un Etat à la place d’Israël », a-t-il martelé.

Proche allié d’Israël, les Etats-Unis ont « fermement » rejeté le projet français, évoquant une décision « imprudente » qui fait reculer la paix. « C’est un camouflet pour les victimes du 7 octobre », a déclaré le secrétaire d’Etat américain Marco Rubio.

Le chef d’Etat français avait annoncé plus tôt ce projet sur les réseaux sociaux : « Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j’ai décidé que la France reconnaîtra l’Etat de Palestine. J’en ferai l’annonce solennelle à l’Assemblée générale des Nations unies, au mois de septembre prochain », a-t-il écrit sur X et Instagram.