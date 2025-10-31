Public Sénat
Entretien inédit avec Javier Milei, « le président à la tronçonneuse »

VIDÉO. Le parti du président argentin a obtenu le 26 octobre dernier une victoire surprise lors des élections législatives de mi-mandat. Public Sénat vous propose de retrouver des séquences inédites de son entretien réalisé dans le cadre du documentaire "Javier Milei, le président à la tronçonneuse".
Par Thomas Bourgeois-Muller

La Libertad Avanza, le parti du président argentin, a rassemblé dimanche dernier près de 41 % des voix, soit 9 points devant l’opposition péroniste. Une « vague violette » qui contredit par là-même ce que prédisaient la majorité des sondages en amont de ces élections de mi-mandat. Bien que le président argentin ne puisse toujours pas s’appuyer sur une majorité absolue au Congrès, cette victoire dans les urnes lui permettra assurément, malgré tout, d’asseoir davantage l’action de son gouvernement.

Un scrutin qui semble également appuyer ce choix d’un virage libéral de l’Argentine, tournant ainsi le dos aux péronistes de gauche et à la coalition Fuerz Patria. Javier Milei, élu en novembre 2023, promettait une « thérapie de choc » pour redresser son pays, brandissant alors symboliquement sa tronçonneuse tout au long de sa campagne victorieuse. Tantôt qualifié de candidat utra-libéral, anti-système, aussi provocateur que conservateur, il avait su séduire les classes populaires et les jeunes, fatigués par la succession de crises politiques et économiques.

En complément de notre documentaire « Javier Milei, le président à la tronçonneuse » (Au tableau productions), à voir en replay ci-dessous, Public Sénat vous propose en exclusivité de retrouver de nouvelles séquences inédites de l’entretien réalisé par François-Xavier Freland, enregistré le 3 septembre 2024. Au fil de cette interview, Javier Milei explique sa vision, ses motivations, et ce qui le pousse à défier le statu quo et prôner des réformes si polémiques… Et bousculer le paysage politique argentin.

Documentaire "Javier Milei, le président à la tronçonneuse" © Au Tableau productions
Un monde en doc : Javier Milei : l’incarnation d’un virage libertarien mondial ?

