Espace : Décollage vers l’ISS de Sophie Adenot, une première pour une Française depuis 25 ans

Vers l’infini et l’au-delà. Le décollage de la fusée SpaceX, reporté de deux jours en raison de mauvaises conditions météorologiques, s’est finalement tenu vers 05h15 locales (10H15 GTM) depuis Cap Canaveral en Floride, d’après une retransmission vidéo de la Nasa. Deuxième femme française à être devenu astronaute, Sophie Adenot, 43 ans, réalisait à cette occasion son premier vol spatial. “Prenons soin les uns des autres, osons rêver grand ensemble et continuons à viser toujours plus haut. C’est ainsi que l’humanité progresse”, a-t-elle lancé en anglais lors du direct de la vidéo. À ses côtés, les astronautes de la Nasa, Jessica Meir, 48 ans et Jack Hathaway, 43 ans, et le cosmonaute russe de Roscosmos, Andrei Fediaïev , 44 ans, vêtus comme elle de combinaisons blanches, ont aussi échangés quelques mots. Ils doivent rejoindre la Station spatiale internationale vers 20h15 GMT samedi pour une mission de huit à neuf mois nommée Crew-12.

“Allez Sophie”, a encouragé Emmanuel Macron

À la cité des sciences de Paris, où une retransmission était organisée, quelques centaines de personnes ont applaudi le franchissement par l’équipage de la ligne de Karman, à 100 km d’altitude, qui marque le début de l’espace selon la convention internationale. Ingénieure de formation et ancienne pilote d’essai, Sophie Adenot est ainsi devenue la deuxième Française de l’histoire à réaliser cette prouesse, après la pionnière Claudie Haigneré en 1996 et 2001. C’est d’ailleurs un vol de cette dernière qui lui avait donné “le déclic” alors qu’elle avait 14 ans, avait-elle récemment confié. “À ce moment-là je me suis dit un jour ça sera moi”. Claudie Haigneré, qui est devenu son mentor, avait fait le déplacement jusqu’en Floride. “J’étais très émue de la voir participer à ce lancement”, a-t-elle déclaré à un responsable de la Nasa.

Le président Emmanuel Macron l’avait aussi encouragé à distance. “Allez Sophie !”, a-t-il lancé dans une vidéo diffusée avant le lancement sur le réseau social X, et dans laquelle apparaissent de nombreux influenceurs et personnalités, dont l’astronaute français Thomas Pesquet.