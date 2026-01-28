Groenland : Emmanuel Macron appelle à un « engagement accru de l’OTAN »

Depuis l’Élysée, où sont reçus les Premiers ministres danois et groenlandais ce mercredi, Emmanuel Macron a rappelé l’engagement de la France dans la défense européenne du Grand Nord. Le ton du président français se veut ferme, face aux postures russe et chinoise, mais également face aux revendications américaines sur le territoire groenlandais. « Plusieurs États européens ont commencé à le faire », a-t-il souligné, en référence au lancement de l’opération « Arctic Endurance ». Depuis mi-janvier, des militaires français, allemands, norvégiens, suédois, finlandais, britanniques et hollandais, se sont déployés sur l’île, à la demande du Danemark.

Lunettes de soleil toujours sur le nez, le chef d’État français a assuré soutenir un « engagement accru de l’OTAN », dans la zone. La situation au Groenland, en proie aux velléités de Donald Trump, « est un appel au réveil stratégique pour toute l’Europe », a-t-il déclaré, qui doit concerner « notre souveraineté européenne », « notre contribution à la sécurité de l’Arctique », « la lutte contre le réchauffement climatique », « les ingérences étrangères » et « la désinformation ».

Renforcement des relations entre Nuuk et Paris

Emmanuel Macron a également partagé la volonté de la France « d’approfondir sa relation avec le Danemark et le Groenland », avant d’exprimer sa « solidarité » et son « attachement » à la « souveraineté » et « l’intégrité » des deux territoires. Un consulat général de France a ouvert à Nuuk en janvier, et le consul devrait s’y installer « début février », a-t-il ajouté.

A ses côtés, les dirigeants danois et groenlandais ont remercié chaudement le locataire de l’Élysée pour son accueil et son « soutien ». « Nous avons besoin d’une Union européenne plus solide que jamais », a martelé la danoise Mette Frederiksen, « le moment est crucial pour l’Europe, […] ça marche quand elle est ferme et unie ». Du côté groenlandais, Jens Frederik Nielsen s’est réjoui de l’exploration de « nouvelles opportunités » entre Nuuk et Paris, en termes d’échanges commerciaux, culturels, ou encore éducatifs.