Public Sénat
Le direct
Emmanuel Macron aux côtés de la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et du Premier ministre groenlandais, Jens-Frederik Nielsen, à l’Élysée le 28 janvier 2026 - Thomas Padilla/AP/SIPA

Groenland : Emmanuel Macron appelle à un « engagement accru de l’OTAN »

Les dirigeants danois et groenlandais sont à l’Élysée ce mercredi, pour remercier Emmanuel Macron de son soutien au Grand Nord. L’occasion pour le chef d’État français d’exhorter l’Union européenne et l’OTAN à renforcer leurs engagements en matière de défense.
Aglaée Marchand

Par Aglaée Marchand

Temps de lecture :

2 min

Publié le

Mis à jour le

Depuis l’Élysée, où sont reçus les Premiers ministres danois et groenlandais ce mercredi, Emmanuel Macron a rappelé l’engagement de la France dans la défense européenne du Grand Nord. Le ton du président français se veut ferme, face aux postures russe et chinoise, mais également face aux revendications américaines sur le territoire groenlandais. « Plusieurs États européens ont commencé à le faire », a-t-il souligné, en référence au lancement de l’opération « Arctic Endurance ». Depuis mi-janvier, des militaires français, allemands, norvégiens, suédois, finlandais, britanniques et hollandais, se sont déployés sur l’île, à la demande du Danemark.

Lunettes de soleil toujours sur le nez, le chef d’État français a assuré soutenir un « engagement accru de l’OTAN », dans la zone. La situation au Groenland, en proie aux velléités de Donald Trump, « est un appel au réveil stratégique pour toute l’Europe », a-t-il déclaré, qui doit concerner « notre souveraineté européenne », « notre contribution à la sécurité de l’Arctique », « la lutte contre le réchauffement climatique », « les ingérences étrangères » et « la désinformation ».

Renforcement des relations entre Nuuk et Paris

Emmanuel Macron a également partagé la volonté de la France « d’approfondir sa relation avec le Danemark et le Groenland », avant d’exprimer sa « solidarité » et son « attachement » à la « souveraineté » et « l’intégrité » des deux territoires. Un consulat général de France a ouvert à Nuuk en janvier, et le consul devrait s’y installer « début février », a-t-il ajouté.

A ses côtés, les dirigeants danois et groenlandais ont remercié chaudement le locataire de l’Élysée pour son accueil et son « soutien ». « Nous avons besoin d’une Union européenne plus solide que jamais », a martelé la danoise Mette Frederiksen, « le moment est crucial pour l’Europe, […] ça marche quand elle est ferme et unie ». Du côté groenlandais, Jens Frederik Nielsen s’est réjoui de l’exploration de « nouvelles opportunités » entre Nuuk et Paris, en termes d’échanges commerciaux, culturels, ou encore éducatifs.

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Groenland : Emmanuel Macron appelle à un « engagement accru de l’OTAN »
4min

International

ICE aux États-Unis : « Une milice MAGA, avec un certain nombre de réflexes qu’on a vu en Europe dans les années 1930 », pour Claude Malhuret

Au Groenland, en Iran, mais aussi aux États-Unis avec le déploiement de l’ICE, les interventions de Donald Trump sont aussi craintes que pointées du doigt. Face aux revendications du président américain sur le territoire nordique, les Européens haussent le ton. Une position saluée pour son efficacité par le sénateur Horizons.

Le

Groenland : Emmanuel Macron appelle à un « engagement accru de l’OTAN »
2min

International

Iran : La France n’a « pas de tabou ni de lignes rouges » sur les sanctions envisagées contre Téhéran, affirme Benjamin Haddad

L’Union européenne devrait se prononcer d’ici la fin de la semaine sur l’adoption d’un nouveau train de sanctions contre le régime de Téhéran. Auditionné devant le Sénat, le ministre délégué chargé de l'Europe a vigoureusement balayé les critiques accusant l'UE d’un manque de réactivité face à la violente répression des manifestations en Iran.

Le

SWITZERLAND-DAVOS-TRUMP
6min

International

Retrait de l’ICE, risque de Shutdown…Quelles conséquences après la mort de deux citoyens américains à Minneapolis ? 

Après la mort d’Alex Pretti et les polémiques autour de la police ICE, Donald Trump a infléchi sa stratégie annonçant un début de retrait des agents de l’ICE mobilisés à Minneapolis. En plus des réorientations de l’ICE et de la politique d’expulsion, les événements pourraient également engendrer une paralysie budgétaire pour plusieurs agences fédérales.

Le