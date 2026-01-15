Public Sénat
Groenland, Iran : un Conseil de défense convoqué en urgence jeudi matin

Avant les vœux aux Armées d’Emmanuel Macron sur la base aérienne d’Istres, un Conseil de défense a été convoqué en urgence à L’Elysée à 8 heures. Deux sujets internationaux majeurs sont au menu de ce Conseil : les manifestations en Iran réprimées par les autorités et aux menaces américaines de prise de contrôle du Groenland.
Un Conseil de défense, présidé par Emmanuel Macron rassemblant les ministres concernés ainsi que les chefs militaires, se tient à l’Elysée depuis 8 heures ce matin alors que Donald Trump laisse planer la possibilité de frappes contre l’Iran. Une réunion entre le Danemark et les autorités américaines consacrée au Groenland s’est, elle, conclue sur un « désaccord fondamental », selon le chef de la diplomatie danoise.

« Il est clair que le Président (américain Donald Trump) nourrit le souhait de s’emparer du Groenland », a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen. Donald Trump a de son côté répété, pendant un échange avec des journalistes, que les Etats-Unis avaient « besoin du Groenland » pour assurer leur sécurité mais dit « penser qu’une solution serait trouvée » à propos de cette immense île stratégique.

A 12h30, sur la base aérienne d’Istres (Bouches-du-Rhône) où Emmanuel Macron présentera ses vœux aux armées, il devrait évoquer le déploiement de militaires français en route vers le Groenland dans le cadre d’une mission européenne.

La France, l’Allemagne, la Suède, la Norvège et le Danemark s’apprêtent à dépêcher quelques militaires sur cette île sous souveraineté danoise pour une mission de reconnaissance dans le cadre de l’exercice danois « Arctic Endurance ».

« De premiers éléments militaires français sont d’ores et déjà en chemin. D’autres suivront », a déjà annoncé le chef de l’Etat sur le réseau social X dans la nuit de mercredi à jeudi.

L’Iran est lui secoué depuis le 28 décembre par un mouvement de contestation, l’un des plus importants depuis la proclamation de la République islamique en 1979.

Donald Trump a affirmé mercredi que « les tueries en Iran (avaient) pris fin » après la répression de manifestations par les autorités, mais a entretenu le flou sur la perspective d’une intervention militaire américaine, potentiellement déstabilisatrice pour la région, affirmant que Washington suivrait de près la situation.

Avec l’Afp

 

 

