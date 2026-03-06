Guerre au Moyen-Orient : « Il n’y aura pas d’accord avec l’Iran, seulement une capitulation sans condition », affirme Donald Trump

Quels buts de guerre pour les Etats-Unis en Iran ? Quel sens donner à l’opération « fureur épique » lancée conjointement avec Israël, qui se poursuit ce vendredi 6 mars, septième jour de conflit ? Jusque-là, l’administration américaine est apparue hésitante dans sa communication, entre ambiguïtés sur la possibilité de renverser le régime des Mollahs et volonté de s’en tenir à la destruction des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes.

Sans dissiper toutes les interrogations, Donald Trump s’est livré à une clarification sur son réseau Truth social ce vendredi. Le président a exigé une « capitulation » de l’Iran et indiqué qu’il entendait s’impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future, après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une frappe au tout début de l’opération.

« Make Iran great again »

« Il n’y aura pas d’accord avec l’Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION ! Après cela, et le choix d’un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l’Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais », a-t-il écrit dans son style habituel.

Dans son message, le président ne précise pas ce qu’il entend par « capitulation sans condition ». « MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA !) » (Rendez sa grandeur à l’Iran !), a-t-il ajouté, détournant son slogan « Make America Great Again ».

Si ces propos n’appellent pas explicitement à un renversement du régime par la force, ils laissent planer le doute. Et semblent inquiéter les marchés : le baril de pétrole américain a pris plus de 10 % juste après la publication du message.

Incertitudes sur la durée de l’engagement américain

L’administration Trump a pourtant martelé à plusieurs reprises que l’objectif de l’offensive israélo-américaine en Iran n’était pas de renverser le pouvoir en place. Son ministre de la défense, Pete Hegseth, s’était défendu lundi de vouloir engager le pays dans une « guerre sans fin ». « Cette opération a un objectif décisif, dévastateur et clair : détruire la menace posée par les missiles, détruire la marine et pas de bombes nucléaires », avait-il précisé.

De son côté, Donald Trump reste vague sur la durée de la guerre, parlant tantôt de « quatre à cinq semaines », tantôt d’une offensive « en avance sur le calendrier », tout en assurant que les Etats-Unis seraient engagés militairement aussi longtemps que nécessaire.

(Avec AFP)