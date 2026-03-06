Public Sénat
Le direct
Credit : CHINE NOUVELLE/SIPA

Guerre au Moyen-Orient : « Il n’y aura pas d’accord avec l’Iran, seulement une capitulation sans condition », affirme Donald Trump

En proie à des hésitations et des revirements quant aux objectifs de guerre américains depuis le lancement de l’opération « fureur épique », Donald Trump a clarifié sa position, vendredi 6 mars, sur son réseau social. Le Président américain ferme la porte à des négociations et exige une « capitulation sans condition » de l’Iran, sans expliquer précisément ce qu’il entend par là.
Christian Mouly

Par Christian Mouly

Temps de lecture :

3 min

Publié le

Quels buts de guerre pour les Etats-Unis en Iran ? Quel sens donner à l’opération « fureur épique » lancée conjointement avec Israël, qui se poursuit ce vendredi 6 mars, septième jour de conflit ? Jusque-là, l’administration américaine est apparue hésitante dans sa communication, entre ambiguïtés sur la possibilité de renverser le régime des Mollahs et volonté de s’en tenir à la destruction des infrastructures militaires et nucléaires iraniennes.

Sans dissiper toutes les interrogations, Donald Trump s’est livré à une clarification sur son réseau Truth social ce vendredi. Le président a exigé une « capitulation » de l’Iran et indiqué qu’il entendait s’impliquer à la fois dans le choix des futurs dirigeants du pays et dans sa reconstruction future, après la mort du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué dans une frappe au tout début de l’opération.

« Make Iran great again »

« Il n’y aura pas d’accord avec l’Iran, seulement une CAPITULATION SANS CONDITION ! Après cela, et le choix d’un ou plusieurs dirigeants FORMIDABLES ET ACCEPTABLES, avec de nombreux merveilleux et très courageux partenaires et alliés, nous travaillerons sans relâche pour relever l’Iran, le rendre économiquement plus grand, meilleur et plus fort que jamais », a-t-il écrit dans son style habituel.

Dans son message, le président ne précise pas ce qu’il entend par « capitulation sans condition ». « MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA !) » (Rendez sa grandeur à l’Iran !), a-t-il ajouté, détournant son slogan « Make America Great Again ».

Si ces propos n’appellent pas explicitement à un renversement du régime par la force, ils laissent planer le doute. Et semblent inquiéter les marchés : le baril de pétrole américain a pris plus de 10 % juste après la publication du message.

Incertitudes sur la durée de l’engagement américain

L’administration Trump a pourtant martelé à plusieurs reprises que l’objectif de l’offensive israélo-américaine en Iran n’était pas de renverser le pouvoir en place. Son ministre de la défense, Pete Hegseth, s’était défendu lundi de vouloir engager le pays dans une « guerre sans fin ». « Cette opération a un objectif décisif, dévastateur et clair : détruire la menace posée par les missiles, détruire la marine et pas de bombes nucléaires », avait-il précisé.

De son côté, Donald Trump reste vague sur la durée de la guerre, parlant tantôt de « quatre à cinq semaines », tantôt d’une offensive « en avance sur le calendrier », tout en assurant que les Etats-Unis seraient engagés militairement aussi longtemps que nécessaire.

(Avec AFP)

Partager cet article

Pour aller plus loin

Dans la même thématique

Liban : Official visit of Emmanuel Macron in Beirout
10min

International

Guerre au Moyen-Orient : entre la France et le Liban, huit siècles d’une relation très particulière

Alors que le Liban se retrouve touché de plein fouet par l’embrasement militaire au Moyen-Orient, Emmanuel Macron réaffirme le soutien de Paris à Beyrouth. De la promesse de protection de Saint-Louis aux crises contemporaines, la France et le Pays du Cèdre ont toujours entretenu une relation particulière, marquée par une histoire commune, et d’intenses échanges diplomatiques et culturels.

Le

3min

International

Guerre au Moyen-Orient : près de 2 000 Français déjà rapatriés, 5 000 encore en attente, selon le ministre des Transports

La France va poursuivre les vols de rapatriement de Français au Moyen-Orient « dans les meilleures conditions de sécurité » possibles, a annoncé vendredi 6 mars le ministre des Transports Philippe Tabarot, qui revendique le retour de 2 000 ressortissants depuis le début du conflit dans la région. Plusieurs milliers d’autres, souvent des vacanciers retenus dans les pays du Golfe, attendent leur tour.

Le

Lebanon Israel Iran
6min

International

Le Liban, entraîné à son tour dans le conflit au Moyen-Orient : « Il n’y a pas de limite à l’incursion israélienne », explique Didier Billion

L'armée israélienne a demandé aux habitants de la banlieue de Beyrouth d’évacuer. Entre les tirs de missiles du Hezbollah contre l’Etat hébreu et l'offensive terrestre lancée par Tsahal dans le sud du pays, le Liban se voit emporter malgré lui dans un embrasement régional que rien, à ce stade, ne semble pouvoir freiner.

Le