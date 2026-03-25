Guerre au Moyen-Orient : Si la France intervient, « il faudra que ce soit quelque chose de parfaitement maîtrisé », appelle Cédric Perrin

« Si certains considèrent effectivement souvent que, à tort d’ailleurs, que ce n’est pas notre conflit et qu’il est loin, qu’il est éloigné, il produit malheureusement des effets chez nous. » Cédric Perrin, président (LR) de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, rappelle ce 25 mars que la France est d’une façon ou d’une autre concernée par les évènements dramatiques qui se jouent en Iran, et plus largement dans toute cette région du monde, d’où transite par le détroit d’Ormuz 20 % de l’approvisionnement mondial en hydrocarbures.

Jeudi dernier, Emmanuel Macron a indiqué que la France adopterait uniquement une posture défensive, à des fins de protection de ses intérêts dans la région, et de ses alliées avec lesquelles elle a noué des traités de sécurité. Il a également évoqué la possibilité d’un « cadre onusien » pour une future mission visant à sécuriser la navigation dans le Golfe Persique où transite 20 % du pétrole mondial. « La position française, et je le dirai ce soir, me paraît parfaitement équilibrée », réagit le sénateur du Territoire de Belfort. Il prendra la parole en fin de soirée, à l’occasion d’un débat qui suivra la déclaration du gouvernement au Sénat, sur la situation au Proche et Moyen‑Orient.

« Je ne sais pas ce [la France] pourra faire. En tout cas, si elle le fait, il faudra que ce soit quelque chose de parfaitement maîtrisé », a-t-il souligné, insistant sur la nécessité d’avoir des « conditions de sécurité maximum ». « Cette question du détroit d’Ormuz et du détroit de Bab-el-Mandeb [détroit de la mer Rouge, ndlr], ce sont des sujets majeurs qui sont évoqués depuis très longtemps par la marine, qui ont des conséquences potentiellement très dangereuses. »